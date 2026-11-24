Barcelona, Avrupa Kulüpleri Birliği'ne (UEC) resmen itiraz etmesinin ardından LaLiga Başkanı Javier Tebas ile kurumsal bir çatışmaya girdi. Tebas'ın mali olarak desteklediği ve kıta sahnesindeki girişimlerine arka çıktığı bu yapıya karşı atılan adım, İspanyol futbolundaki anlaşmazlıkların genişlediğini ve yerel meselelerden Avrupa'da nüfuz ve oyunun yönetimi üzerine bir mücadeleye taşındığını gösteriyor.

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Ünlü gazeteci Ben Jacobs'a göre Barcelona, bugün salı günü toplanan LaLiga Genel Kurulu'nda Tebas'ın liderliğini yaptığı organizasyona itirazını kayda geçirdi. Katalan kulübü ayrıca bu organizasyonun UEFA ve Avrupa Futbol Kulüpleri'ne (EFC) karşı Avrupa Komisyonu'na yaptığı şikâyeti de reddetti. Bu tutum, Katalan yönetiminin kıtadaki kulüplerin kurumsal temsil biçimini değiştirmeyi amaçlayan girişimlere karşı olduğunu yansıtıyor.

Anlaşmazlık yalnızca yeni bir organizasyona yapılan itirazla sınırlı değil. Mesele, Avrupa kulüplerini temsil etme hakkının kime ait olduğu ve büyük kulüplerin turnuvalar, mali gelirler ve maç takvimiyle ilgili kararlardaki etkisinin ne ölçüde olduğu üzerine daha geniş bir mücadeleye uzanıyor.

Tebas'ın desteklediği Avrupa Kulüpleri Birliği'nin hikâyesi ne?

Avrupa Kulüpleri Birliği (UEC), küçük ve orta ölçekli kulüplere Avrupa futbolunun yönetiminde daha fazla söz hakkı tanımak ve nüfuzun ve kararların büyük kulüplerin elinde toplanması yerine mali gelirlerin daha adil dağıtılmasını savunmak amacıyla 2023 yılında kuruldu.

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Rapordaki verilere göre organizasyon, aralarında Osasuna ve Las Palmas gibi 13 İspanyol kulübünün de bulunduğu 138 kulübü bünyesinde barındırıyor. Daha önce Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) adıyla bilinen Avrupa Futbol Kulüpleri (EFC) ise 900'den fazla kulübe sahip.

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Yeni birliğin vizyonu, Avrupa'nın elit kesimine dahil olmayan kulüplere oyunun geleceğini etkileyen kararlara katılma konusunda daha fazla imkân tanımak üzerine kurulu. Bu kararlar özellikle gelir dağılımı, Avrupa kupalarına erişim ve maç takviminin düzenlenmesiyle ilgili.

Ancak organizasyonun girişimleri, bu ayın 16 Kasım'ında UEFA ile Avrupa Futbol Kulüpleri (EFC) arasında imzalanan ve EFC'ye Avrupa kulüplerini kıtasal federasyon nezdinde temsil etme konusunda münhasır bir rol veren anlaşmaya karşı Avrupa Komisyonu'na resmi şikâyette bulunmasının ardından büyük tartışmalara yol açtı.

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Avrupa Kulüpleri Birliği (UEC), bu anlaşmanın büyük kulüplerin nüfuzunu artırdığını ve diğer kulüplerin karar alma süreçlerine fiilen katılma kapasitesini kısıtladığını düşünüyor. Birliğe göre mevcut yönetişim düzenlemeleri rekabet dengesine zarar veriyor ve Avrupa Birliği içindeki rekabet kurallarıyla ilgili soru işaretleri doğuruyor.

Barcelona şikâyete karşı çıktı: Mücadele İspanya sınırlarını aşıyor

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Barcelona'nın tutumu dikkat çekiciydi. Bunun nedeni yalnızca yeni Avrupa Kulüpleri Birliği'ne itiraz etmesi değil, aynı zamanda birliğin UEFA ve Avrupa Futbol Kulüpleri'ne (EFC) karşı yaptığı şikâyeti de reddetmesiydi.

Bu adım, Katalan kulübünü Tebas'ın desteklediği projeyle doğrudan karşı karşıya getiriyor. Üstelik LaLiga Başkanı, organizasyonun Brüksel'de yürüttüğü hukuki girişime verdiği desteği gizlemedi.

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Tebas, bu ayın 17 Kasım'ında şikâyete destek verdiğini açıklamış, bunu önemli bir adım olarak nitelendirmiş ve UEFA ile Avrupa Futbol Kulüpleri (EFC) arasındaki anlaşmanın Avrupa rekabet kurallarıyla ilgili sorunlar doğurduğunu vurgulamıştı.

Bu gelişmeler, Barcelona ile Tebas arasında Avrupa futbolunun yönetiminin geleceği ve kıtasal kurumlardaki kulüp temsili mekanizmalarının değiştirilmesine ne ölçüde ihtiyaç duyulduğu konusunda belirgin bir görüş ayrılığı olduğunu ortaya koyuyor.

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Anlaşmazlık, LaLiga'nın yeni organizasyona sağladığı mali destek nedeniyle ek boyutlar kazandı. Bu konu İspanyol futbol çevrelerinde itirazlara yol açtı; özellikle de Avrupa Kulüpleri Birliği'nin (UEC), yönetiminde büyük kulüplerin çok sayıda yöneticisinin yer aldığı Avrupa Futbol Kulüpleri (EFC) ile hukuki bir mücadele yürüttüğü düşünüldüğünde.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre LaLiga'nın sağladığı mali destek 1 milyon euroyu aştı. Diğer haberlerde ise finansmanın kredi şeklinde verildiği belirtildi. Bu konu, mali katkının niteliği, onu kimin onayladığı ve LaLiga çatısı altındaki kulüplerin çıkarlarıyla ne ölçüde uyumlu olduğu konusunda soru işaretleri doğurdu.

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Atletico Madrid'in CEO'su Miguel Ángel Gil Marín'in salı günü toplanan genel kurulda LaLiga başkan yardımcılığı görevinden ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıklamasıyla kriz daha da karmaşık bir hal aldı.

İstifa, LaLiga'nın yeni organizasyona verdiği destekle bağlantılı anlaşmazlıkların ortasında geldi. Gil Marín'in Avrupa Futbol Kulüpleri (EFC) ve UEFA bünyesinde üst düzey görevler üstlenmesi, çıkar çatışması ve farklı sorumlulukları bir arada yürütmenin zorluğu konusunda endişelere neden olmuştu.

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Bu gelişmeler Barcelona'nın itirazını daha da önemli kılıyor. Zira mesele artık kulüp ile LaLiga Başkanı arasındaki basit bir görüş ayrılığı olmaktan çıktı ve Avrupa futbolundaki temsilin geleceği ile yerel liglerin kıtasal nüfuz merkezlerinin şekillenmesine müdahalesinin sınırlarına ilişkin daha geniş bir kurumsal krizin parçası haline geldi.

Yeni anlaşmazlık Laporta ile Tebas arasındaki gerilimi yeniden alevlendirdi

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Barcelona'nın tutumu, Joan Laporta ile Javier Tebas arasındaki ilişkide son aylarda yakınlaşma girişimlerinin yaşandığı bir döneme denk geldi. İki taraf, geçen temmuz ayında Laporta'nın kulüp başkanlığına yeni bir dönem için başlamasına ilişkin törende olumlu mesajlar vermişti.

Tebas o dönem iki taraf arasında geçmişte anlaşmazlıklar yaşandığını kabul etmiş, ancak iş birliği yapma isteğini dile getirmişti. Laporta ise Barcelona'nın LaLiga'nın tanıtımında bir ortak olabileceğini vurgulamıştı.

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Ne var ki Avrupa Kulüpleri Birliği meselesi, Barcelona'nın Tebas'ın desteklediği bir projeye resmen itiraz etmeyi tercih etmesiyle iki taraf arasındaki ayrılığı yeniden gün yüzüne çıkardı. Üstelik bu, Avrupa futbolunun yönetiminin geleceğine ilişkin anlaşmazlıkların tırmandığı bir döneme denk geliyor.

Böylece Katalan kulübünün tutumu, LaLiga Başkanı ile çatışmada yeni bir sayfa açıyor. Bu mücadele Barcelona'nın doğrudan çıkarlarının ötesine geçerek büyük ve küçük kulüpler arasındaki ilişkinin biçimine ve Avrupa futbolunun geleceğini belirleyecek kararları etkileme hakkının kime ait olduğu sorusuna uzanıyor.