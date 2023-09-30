Barcelona ile Sevilla arasında ipler gerildi: Tüm ilişkiler kesildi!

La Liga ekipleri Barcelona ve Sevilla arasında beklenmedik bir gelişme yaşandı.

NE OLDU? Sevilla, Cuma günü erken saatlerde, Barcelona'daki hakem skandalındaki son gelişmeler nedeniyle yönetim kurulu üyeleri arasında sıklıkla paylaşılan yemeğe katılmayacaklarını veya Barselona'nın VIP locasına davetini kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.

Belirli kişilerin üst düzey bir hakeme ait bir şirkete 7,3 milyon Euro'dan fazla ödeme yapmakla suçlandığının ilk kez ortaya çıkmasından altı ay sonra, İspanyol savcılar, Perşembe günü kulübü bir bütün olarak rüşvetle suçladı.

NE DEDİLER?: Barcelona, Sevilla'nın kararına yanıt olarak şu açıklamayı açıklama yayımladı:

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"FC Barcelona, bugün Lluis Olimpiyat Stadyumu Şirketleri'nde iki takım arasında oynanan maç öncesinde talimatlar arasındaki kurumsal öğle yemeğinde masaya oturmayı reddeden Sevilla FC'nin haksız ve uygunsuz saldırısını reddettiğini açıkça göstermek istiyor.

"Sözde Negreira Davası, bu tür eylemler için bir mazeret olarak kullanılamaz, çünkü adli prosedür çok erken bir soruşturma aşamasındadır ve Sevilla FC'nin tutumuyla görüyoruz ki; hiçbir durumda ve tüm ön ve varsayımsal tiplemelerinde kabul edilmiş olan gerçeklere açıkça önyargılı yaklaşmaktadır."

BÜYÜK RESİM: Barça, La Liga ekibi Sevilla ile ilişkilerini resmen kestiklerini de duyurdu.

"Sevilla FC'nin bu kabul edilemez ve haksız tutumuyla karşı karşıya kalan FC Barcelona, mevcut durumunu düzeltmediği sürece Sevilla ile tüm ilişkilerini kesmiştir."

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SIRADA NE VAR? İki kulüp, dün akşam Barcelona Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelirken Barça, Sergio Ramos'un kendi kalesine attığı golle Sevilla'yı 1-0 mağlup etti.