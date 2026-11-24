Barcelona, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den Negreira davasına ilişkin açıklamalarını geri almasını talep ediyor. Taraflar, olası bir ceza davası öncesinde yapılacak uzlaşma oturumu kapsamında yarın, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü İspanya'nın başkenti Madrid'de mahkeme önüne çıkacak.

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İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'nun haberine göre, Barcelona ile Florentino Perez ya da Real Madrid Başkanı'nın seçeceği avukatlar, saat 09.40'ta Madrid mahkemelerindeki 1 ve 2 numaralı duruşma salonunda hâkim karşısına çıkacak.

Duruşma, Real Madrid Başkanı'nın Negreira davasına ilişkin açıklamalarının ardından gündeme geldi. Bu sözler Barcelona yönetiminin tepkisini çekti ve kulüp, söz konusu açıklamalar hakkında şikâyette bulundu.

Krizin kökeni, Florentino Perez'in 12 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısına ve ertesi gün La Sexta kanalına verdiği röportaja dayanıyor.

Real Madrid Başkanı açıklamalarında Negreira davasını "futbol tarihinin en büyük skandalı" olarak nitelendirmiş, Barcelona'yı yolsuzluk yapmak, hakemleri zenginleştirmek ve hakem kararlarından faydalanmakla suçlamış, ayrıca Katalan ekibinin kazandığı bazı lig şampiyonluklarını sorgulamıştı.

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Perez, "Bu, dünya futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir yolsuzluk davası" demiş ve şöyle eklemişti: "Barcelona her zaman kazançlı çıkıyor ama zarar gören başka takımlar da var."

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Perez sözlerini şöyle sürdürmüştü: "En önemli futbolun, 20 yıl boyunca finanse edilmiş bir yolsuzluk şüphesi altında olması kabul edilemez."

Real Madrid Başkanı ayrıca şunları söylemişti: "7 Şampiyonlar Ligi ve 7 lig şampiyonluğu kazandım. 14 lig şampiyonluğu kazanabilirdim ama diğer şampiyonluklar benden çalındı."

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Televizyon röportajında da hakemlik sistemine ve Negreira davasına yönelik eleştirilerini yineleyen Florentino Perez, "sistematik yolsuzluk" ifadesini kullanarak şunu vurgulamıştı: "Aynı hakemler, aynı davranışları açık bir şekilde sürdürmeye devam ediyor."

Real Madrid Başkanı, "Bu sezon 16 ya da 18 puanımız elimizden alındı" diyerek sözlerini sürdürmüş ve şöyle eklemişti: "Buraya bazı hakemler Barcelona'nın parasıyla zenginleşsin diye gelmedim."

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Bu açıklamaların ardından Barcelona Başkanı Joan Laporta ve kulübün hukuk departmanı, 12 Haziran'da iftira suçlamasıyla açılabilecek bir ceza davasına zemin hazırlamak amacıyla uzlaşma oturumu talebinde bulundu.

Katalan kulübü bu adımla, Florentino Perez'i yalan olarak gördüğü ve kulübün imajına ve itibarına ciddi zarar verdiğini düşündüğü açıklamalarını geri almaya zorlamayı amaçlıyor.

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Uzlaşma oturumu, taraflara ceza sürecine geçilmeden önce bir anlaşmaya varmayı deneme imkânı sunuyor.

Barcelona, açıklamaların tatmin edici bir şekilde geri alınmaması halinde Real Madrid Başkanı'na karşı ceza davası açacağı uyarısında bulundu.

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Florentino Perez'in uzlaşma oturumuna bizzat katılma zorunluluğu bulunmuyor. Perez, avukatları ya da hukuki temsilcileri aracılığıyla temsil edilmekle yetinebilir.