Barcelona'nın, Portekizli bek Joao Cancelo için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile yürüttüğü görüşmeler oldukça ileri bir aşamaya ulaştı.

"Sport" gazetesi, Barcelona'nın oyuncuyla maaşı konusunda geçen sezonun sonundan bu yana zaten bir anlaşmaya vardığını aktardı.

Gazete, transferle ilgili bazı vergi detaylarının anlaşmayı geciktirdiğini; ancak Portekizli beğin Camp Nou'da geçirdiği 6 aylık kiralık dönemde üstün bir performans sergilemesinin ardından bu transferin hem teknik direktör Hansi Flick hem de sportif direktör Deco için bir öncelik sayıldığını vurguladı.

Cancelo şu anda, kendisini yeni sezon planlaması içinde görmeyen Al Hilal'in izniyle bireysel antrenmanlar yapıyor.

Suudi kulüp, oyuncuyu satılabilir olarak değerlendirmiş, hatta Suudi Arabistan milli takım oyuncusu Mohammed Mahzari'yi yaklaşık 8 milyon euro karşılığında kadrosuna katarak bu pozisyonu şimdiden güçlendirmişti.

Yine de Al Hilal, Cancelo'yu Manchester City'den kadrosuna kattığında ödediği miktarın bir kısmını geri almak istiyor; bu nedenle transferinin yaklaşık 10 milyon euro karşılığında sonuçlanması bekleniyor.

Barcelona, bu transferin hem sportif hem de ekonomik açıdan mükemmel bir fırsat olduğunu düşünüyor. Zira Cancelo, Katalan ekibinin formasıyla iyi bir performans ortaya koydu, sol bek mevkisinde kendisini ilk 11'e kabul ettirdi ve dikkat çeken birçok maça imza attı.

Ayrıca Hansi Flick, oyuncunun birden fazla mevkide oynayabilme yeteneğinin yanı sıra, onu geçen sezonun ikinci yarısında en çok gol üretimine katkı sağlayan oyunculardan biri haline getiren hücum kabiliyetlerini de övdü.