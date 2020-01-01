"Barcelona iflasın eşiğinde"

Katalan ekibinde sular durulmuyor. Kulüp başkanlığına oynayan Victor Font, finansal ve ahlaki bir yozlaşmanın içinde olduklarını savundu.

'nın başkan adaylarından Victor Font, Katalan ekibinin iflasın eşiğinde olduğunu savundu.

Bir idari krizin içerisinde olan kulüpte aralarında başkan yardımcısı Emili Rousaud'nun da yer aldığı altı yönetici iflas etmiş, Rousaud ise Katalan radyolarına verdiği demeçte birilerinin kulübün parasını zimmetine geçirdiğini iddia etmişti.

İstifa eden yöneticiler, Barça yönetiminin 13 Ventures isimli bir sosyal medya danışmanlık şirketiyle, aralarında Messi, Xavi, Pique ve Guardiola gibi isimlerin de yer aldığı önemli isimlerin itibarlarının zedelenmesi ve Başkan Josep Maria Bartomeu'nun imajının düzeltilmesi yönünde bir anlaşma sağladığı yönündeki haberleri istifa kararlarının temel gerekçesi olarak gösterdiler.

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Her ne kadar Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu iddiaları sert bir şekilde yalanlasa da bu haberlerin yarattığı etki büyüyor.

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Barcelona üyelerine ve kamuoyuna hitaben bir açık mektup yayımlayan Victor Font, "Dengesiz politikalar, yönetim kuruluna yapılan müdahaleler ve pandemi nedeniyle gelirlerin düşmesi Barcelona'yı hem ekonomik hem de ahlaki anlamda iflasın eşiğine getirmiştir" ifadelerini kullandı ve Bartomeu'ya erken seçim çağrısında bulundu.

Barcelona'da olağan seçimli genel kurul 2021 yazında yapılacak. Dönem limitini dolduran Bartomeu bu seçimlerde aday olamayacak fakat muhalefet erken seçim talep ediyor. Bartomeu ise buna yanaşmıyor.

Victor Font, Si al futur isimli muhalif grubun liderliğini yürütüyor.