Barcelona, 2024 yılında Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ın önüne son anlarda geçerek Ballon d'Or'u kazanan Rodri'nin transferini bitirmek için Manchester City ile anlaşmaya vardı.

"Sport" gazetesi, Rodri'nin 1973'te Johan Cruyff'un transferinin ardından, kulübün tüm tarihi boyunca Barcelona'nın kadrosuna katılan ve Ballon d'Or kazanmış ikinci oyuncu olacağını belirtti.

Ayrıca Rodri, İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu ödülünü kazandıktan sonra, bu yıl Ballon d'Or zaferini tekrarlamayı hedefliyor.

Tarihi boyunca Barcelona, halihazırda Ballon d'Or sahibi olan yalnızca tek bir oyuncuyla anlaşma yaptı; o da 1971 yılında Ajax forması altında ödülü kazanan Johan Cruyff'tu.

Cruyff, 1973 yazında Barcelona'ya transfer oldu ve ödülü iki kez daha kazandı; ilki aynı yıl, ikincisi ise 1974'te, ancak Barcelona kadrosunda bir oyuncu olduktan sonra.

Kupalarında en az bir Ballon d'Or bulunan diğer oyuncuların geri kalanı ise ödülü ya Barcelona ile oynarken ya da Katalan kulüpten ayrıldıktan sonra kazandı.

Cruyff dışında, Luis Suarez (1960), Hristo Stoichkov (1994), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2005) ve Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 ve 2019) Barcelona forması giyerken ödülü kaldıran diğer oyunculardır.

Toplamda Barcelona, oyuncularından birinin Ballon d'Or ile dünyanın en iyi oyuncusu seçilmesine 12 kez tanıklık etti; bu, Real Madrid ile paylaştığı rekor bir rakam.

Ödül Rodri ya da Lamine Yamal'a giderse, bu rakam bu sezon içinde artabilir.