Barcelona'nın endişeleri acı bir gerçeğe dönüştü. Brezilyalı Raphinha, ülkesinin milli takımıyla Avustralya karşısında oynadığı maçta kas rahatsızlığı yaşadı ve iki takım arasında devam eden karşılaşmanın ikinci yarısının başında sahayı terk etti. Bu durum, yıldızının milli ara döneminde sakatlık yaşamasından korkan Katalan kulübü için endişe verici bir darbe oldu.

Brezilya Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Seleção'nun kaptanı "sağ uyluğunda rahatsızlık" hissetmesi nedeniyle sahayı terk etti; ancak sakatlığın niteliği ya da ciddiyeti henüz açıklanmadı.

Bunun üzerine teknik direktör Carlo Ancelotti, ilk yarıyı mükemmel bir şekilde tamamlayan ve 45. dakikada penaltıdan Brezilya'nın ikinci golünü kaydederek skoru 2-2 yapan oyuncuyu, ikinci yarının başında Endrick ile değiştirmeye karar verdi.

Raphinha'nın oyundan çıkması, Barcelona açısından son derece hassas bir zamanlamada geldi; zira mevcut ara dönemin başlamasından önce oyuncunun fiziksel durumu, özellikle kulüp içinde bir endişe kaynağıydı.

"Marca" gazetesi birkaç gün önce, Barcelona'nın Raphinha'ya bu sezonki olağanüstü seviyesi nedeniyle özel bir önem verdiğini ortaya koymuştu. Buna ek olarak oyuncu, Brezilya milli takımıyla Avustralya ve Hindistan'da oynanan maçları içeren, uzun seyahat saatleri ve fiziksel yorgunlukla birlikte gelen zorlu bir yolculuk yaşıyordu.

Gazete, Raphinha'nın daha önceki milli ara dönemlerinden fiziksel sorunlar yaşayarak döndüğünü ve bunun da Barcelona'nın mevcut çağrılmasına daha büyük bir endişeyle yaklaşmasına neden olduğunu açıkladı.

Barcelona'nın endişeleri sebepsiz değildi; zira Brezilya basınında ara dönem öncesinde çıkan haberler, Raphinha'nın milli takımla son iki çağrılmasında da sakatlandığına işaret ediyordu.

Geçen mart ayında, Barcelona'nın kanat oyuncusu, Brezilya ile Fransa arasındaki maçta kas sakatlığı yaşamış ve milli takım kampından ayrılıp Barcelona'ya dönmek zorunda kalmış, ardından beş hafta boyunca sahalardan uzak kalmıştı.

Ayrıca Raphinha, son Dünya Kupası'nda Brezilya ile Haiti arasındaki maçta sağ uyluğunun arka bölgesinde bir sakatlık yaşamış ve bu sakatlık onu milli takımın iki maçından uzak bırakmıştı. "Globo"ya bağlı "GE" sitesi o dönemde, tetkiklerin sağ uyluktaki bir kas sakatlığını doğruladığını teyit etmiş, ayrıca oyuncunun önceki dönemde aynı bölgede birçok sorun yaşadığına işaret etmişti.

Raphinha, Barcelona'dan uzak mı kalacak?

Şimdiye kadar, Raphinha'nın sakatlığının niteliğini ya da uzak kalacağı süreyi belirleyen kesin bir teşhis bulunmuyor; zira "Globo", durumu sağ uyluktaki hafif bir rahatsızlık olarak nitelendirdi.

Durumun hassasiyeti, Raphinha'nın sezona olağanüstü bir başlangıç yapmasında yatıyor; milli ara döneminden önce çıkan haberlere göre, Barcelona ile ilk 8 maçında 14 gol kaydetmiş ve bu da onu takımın en öne çıkan ve en etkili oyuncularından biri haline getirmişti.

Hansi Flick, ara dönemden önce, Barcelona oyuncularının milli takımlarına gitmesinin kendisini endişelendirdiğini itiraf etmiş; oyuncuların kulüpten her ayrılışında endişe duyduğunu, ancak konuya olumlu yaklaşmaya ve milli takımların teknik ekiplerine güvenmeye çalıştığını söylemişti.

Böylece Barcelona şimdi, durumun geçici bir rahatsızlık mı yoksa oyuncunun milli ara dönemi sonrasında Katalan takımıyla oynamasını tehdit edebilecek yeni bir kas sakatlığı mı olduğunu öğrenmek için Raphinha'nın gireceği tıbbi tetkikleri bekliyor.

Raphinha'nın sakatlığının hassasiyeti, bu sezon Barcelona ile yaşadığı efsanevi başlangıç göz önüne alındığında daha da artıyor; zira Brezilyalı oyuncu kanattan santrfor pozisyonuna geçerek, ilk sekiz resmi maçta kulüp tarihinin en iyi gol başlangıcını sundu ve 14 gol kaydetti; bunların 12'sini İspanya Ligi'nin ilk yedi haftasında attı.