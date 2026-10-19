Angel Alarcon, katılma fırsatı bulmak amacıyla Barcelona'dan ayrılma kararına dair bahsinin meyvelerini toplamaya başladı.

Alarcon, takımı Utrecht'in Twente karşısında 2-1 kazandığı maçın kahramanı oldu; attığı iki golle takımının skoru çevirmesini ve Hollanda Ligi'nde son derece önemli 3 puanı almasını sağladı.

Sport gazetesi, Barcelona'nın Alarcon'un gelişimini takip etmeyi sürdürdüğünü aktardı. Katalan kulübü, gelecekteki herhangi bir satış bedelinin %25'ini elinde tutuyor ve bu nedenle kendisine ek bir mali gelire dönüşebilecek durumu izliyor.

İşlerin nereye varacağı sezon sonunda netleşecek. Ayrıca Porto, oyuncuyu 3 milyon euro karşılığında geri satın alma opsiyonunu elinde tutuyor; bunun yanında gelecekteki herhangi bir transfer bedelinin %25'lik bir başka payına da sahip.

Maçın akışına dönecek olursak, Twente ilk yarıda öne geçtikten sonra Alarcon ikinci yarının hemen başında sahneye çıktı ve eşitlik golünü kaydetti.

63. dakikada ise İspanyol oyuncu fark yaratma kabiliyetini bir kez daha kanıtladı. Topu sol tarafta aldı, karşısındaki savunmacıyla mücadele etti, ardından çapraz bir vuruşla yeniden rakip kaleye yolunu buldu. İkinci golüyle takımının skordaki geri dönüşünü tamamladı.

IMAGO





Bu ikili gol tesadüf değildi; zira Angel Alarcon daha önce Volendam karşısında 3-1 kazanılan maçta da ağları havalandırmış ve son iki maçtaki gol sayısını 3'e yükseltmişti.

Angel Alarcon'un katkıları, son dört maçının üçünü kazanan Utrecht için belirleyici bir rol oynuyor; kulüp, genç forvette etkisi zamanla artan bir unsur buldu.

Angel Alarcon, La Masia akademisinde yetişti ve Katalan kulübünden ayrılıp Porto'nun B takımına katılmadan önce Barcelona'nın A takımında da forma giymişti.

Portekiz'de gelişimini sürdürmek için uygun bir ortam buldu, iyi performanslar sergiledi ve A takıma yaklaşmaya başladı; bu, varlığını yeniden hissettirmesi ve diğer kulüplerin ilgisini çekmesi açısından önemli bir adımdı.

Sonraki durağı ise Utrecht oldu. Oyuncu, Ocak 2026'da Porto'dan kiralık olarak ve sözleşmesini satın alma imkânı tanıyan bir maddeyle bu takıma katıldı.

Hollanda Ligi, gelişimini sürdürmesi ve daha düzenli süre alması için bir fırsat olarak göründü. Şimdi ise son performansları bu ilerlemeyi somut rakamlara ve sonuçlara dönüştürmeye başladı.

22 yaşındaki Alarcon, çalım yeteneği, fark yaratma kabiliyeti ve gol sezgisi sayesinde yeniden dikkatleri üzerine çekmeye başladı.