18 yaşındaki Hamza Abdülkerim, Katalan"Sport" gazetesinin nitelendirmesine göre, dünyanın en dikkat çekici gelecek vadeden forvetlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Barcelona, önce kiralık transferi için güçlü bir kart oynayarak, ardından da kesin transferini gerçekleştirerek onu kadrosuna katmada ilk davranan kulüp oldu; daha sonra da sözleşmesini yeniledi ve serbest kalma maddesindeki bedeli yükseltti.

Hamza, hazırlık döneminde izleyenleri hayran bıraktı ve A Milli Mısır takımında da önemli bir unsur haline geldi. Bu durum, transfer piyasasında bütün gözlerin güçlü bir şekilde ona çevrilmesine yol açtı.

"Sport"a göre, en iyi oyuncu menajerlik ajanslarının Mısırlı forveti kadrolarına katmak ve kariyerinin geleceğini yönetmek için harekete geçmesiyle birlikte, Hamza için verilen mücadele ofislerin hem içine hem de dışına taştı.

Son haftalarda oyuncunun etrafındaki hareketlilik arttı ve önümüzdeki dönemde bu konuda yeni gelişmeler yaşanabilir; ancak şimdiye kadar Hamza'nın geleceğini güvence altına almadaki başarı sayesinde Barcelona içindeki gönül rahatlığı hâlâ oldukça yüksek.

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Kulüp ile oyuncunun kişisel çevresi arasındaki ilişki mükemmel görünüyor; özellikle Hamza'nın ailesi Barcelona'ya bel bağlamış durumda ve bu adımdan memnuniyet duyuyor.

Buna rağmen Hamza, şimdiye kadar A takımla resmi maçlarda neredeyse hiç gerçek fırsat bulamadı; nitekim yalnızca Rayo Vallecano karşısında 5 dakika süre aldı. Ayrıca Raphinha'nın gerçek forvet mevkisine kayması ve Gabriel Jesus'un transfer edilmesi, ona oynaması için dar bir alan bırakıyor.

Barcelona'nın planı, Hamza'nın bu sezon A takımla 10 ila 15 maç oynaması yönünde; amaç ise ona kontrollü bir şekilde adım adım ilerleme ve olgunlaşma fırsatı vermek.

Ocak ayındaki kış transfer döneminde kiralanması için birkaç teklifin gelmesi bekleniyor; ancak oyuncu ile kulüp arasındaki ortak hedef, Barcelona içinde sakin bir şekilde gelişimini sürdürmesi. Şimdiye kadar bu planın değişeceğine dair herhangi bir işaret yok; ancak Hamza, az oynamanın gelişimini olumsuz etkilemesinden endişe ederek daha fazla süre talep ederse durum değişebilir, ki bu şimdiye kadar gerçekleşmedi.

Katalan kulübünde endişeler

Barcelona'da, Hamza'nın Mısır'ın önümüzdeki maçında oynaması konusunda bazı endişeler var; zira Mısır, Salı günü Güney Sudan Milli Takımı ile karşılaşacak ve tüm işaretler, Muhammed Salah'ın maçta yer almaması nedeniyle genç forvetin ilk 11'de olacağını gösteriyor.

Maç, suni çim zeminde ve ideal görünmeyen koşullarda oynanacak; bu nedenle Barcelona, özellikle kulübün planlarının ve kadrolarının değişmez unsurlarından biri haline gelmiş olan Hamza'nın herhangi bir sorun yaşamamasını umuyor.

Katalan kulübü içindeki mesaj net: Barcelona bir cevhere, önümüzdeki dönemde etrafındaki gürültünün artması beklenen bir oyuncuya sahip. "Sport"a göre, Mısır'da da az oynadığı için sabırlar tükenmeye başladı; ancak teknik direktör Hansi Flick, geleceğin gerçek forvetine sahip olunduğu inancıyla, onunla nasıl başa çıkacağını biliyor.



