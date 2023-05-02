Barcelona Başkanı Joan Laporta hakem skandalı nedeniyle yaptırıma maruz kalmaları halinde başka bir lige geçmeyi planlıyor.

Barcelona hakem skandalı nedeniyle ceza alabilir

La Liga ekibi, yolsuzluk yapmakla suçlanıyor

Joan Laporta harekete geçti

NE OLDU? İspanyol yayın kuruluşu OnzeTV3'ün haberine göre Barcelona, La Liga veya UEFA'dan ağır yaptırımlarla karşılaşması halinde farlı bir ligde oynamayı planlıyor. Bu aşamada soruşturma devam ederken Joan Laporta, başka bir lige geçme ihtimalinin araştırılmasını istedi.

BÜYÜK RESİM: Barcelona hakem skandalı nedeniyle suçlu bulunmayacağını düşünse de gelecek sezon Avrupa kupalarından men edilme ihtimalini göz önünde bulunduruyor.

NE OLMUŞTU? İspanya'da Barselona İl Savcılığı, hakemlerle ilgili bilgi almak için eski Hakem Teknik Kurulu (CTA) Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya ait bir şirkete uzun yıllar ödeme yaptığı ortaya çıkan Barcelona Kulübü ile iki eski başkanı ve bazı yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Maliye'nin vergi kaçırıldığı şüphesiyle Negreira'nın sahibi olduğu DASNIL 95 SL şirketiyle ilgili bazı hesapları incelemesi sonrası ortaya çıkan Barcelona'nın bu şirkete yaptığı ödemeler, Katalan kulübünü davalık etti. Barcelona'nın 2001-2018 yılları arasında toplamda 7,3 milyon euroyu CTA'ya ödediği ve bunun karşılığında hakemlerle ilgili bilgiler aldığı öne sürülüyor.