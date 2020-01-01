Transfer

Barcelona, Gustavo Maia'yı aldı

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Gustavo Maia Sao Paulo Barcelona
Instagram.com/gustavomaia011
Katalan ekibi, 19 yaşındaki kanat oyuncusunun serbest kalma bedelini 300 milyon euro olarak belirledi.

La Liga takımlarından Barcelona, Brezilyalı kanat oyuncusu Gustavo Maia'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Barcelona ile Sao Paulo, Maia'nın transferi konusunda anlaştı. Maia'yı 4,5 milyon avro karşılığında B takımının kadrosuna katan Barcelona, 19 yaşındaki futbolcu ile 2024-25 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzaladı.

Brezilya'nın 16 ve 17 yaş altı milli takımlarında da oynayan Maia'nın serbest kalma bedelinin 300 milyon euro olarak belirlendiği de ifade edildi.

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