"Barcelona gülümsüyor!"... Álvarez'ın açıklamalarına heyecan verici tepki

Arjantinli forvet Julian Álvarez, ülkesinin Avusturya ile oynadığı maçın ardından, Atlético Madrid’den ayrılmak istediğini açıkça belirterek büyük bir bomba patlattı. Bu açıklamalar, "Roji-Blancos" arasında büyük bir öfkeye yol açtı; kulüp, bu açıklamaların arkasında Barcelona'nın olduğunu düşündüğü için kulüp, Barcelona'ya karşı yasal işlem başlatmayı düşünüyor.

Alvarez açıkça şöyle konuştu: “Herkes için en iyisi ayrılmam, hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Gizlenemem ya da açık olmak istemediğimi iddia edemem; dürüst olmaya çalışıyorum. Atlético'dan bazı kişilerle konuştum ve ilgili tüm taraflar için en iyisinin benim ayrılmam olduğunu düşünüyorum," dedi. Bu açıklamalar, Barcelona'nın beklediği adım olarak değerlendirildi ve kulübü sevindirdi; böylece uygun koşullarda müzakerelere başlanabilecek.

Madrid’de öfke… Barselona’da sessizlik

Arjantinli yıldızın açıklamaları, Barcelona’nın fair play kurallarına uymadığını düşünen Atlético Madrid’de büyük öfkeye yol açtı ve kulüp, “Bluegrana”ya karşı yasal işlem başlatmayı değerlendiriyor. Öte yandan Barcelona ise tam bir sessizlik içinde kaldı ve oyuncunun açıklamalarına ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadı.

Atlético Madrid’in yıldızını satmayı kesin bir dille reddetmesi ve Real Madrid’in 150 milyon avroluk bir teklif sunması, oyuncunun piyasa değerini önemli ölçüde artırdı ve Barcelona’yı zor bir duruma soktu.

Karar anı

Barcelona, başından beri transferin ancak Alvarez’in ayrılma isteğini kendisi açıklamasının ardından gerçekleşebileceğinin farkındaydı; bu da gerçekten gerçekleşti. Bu durum, Katalan spor yönetimine yaklaşan müzakerelerde güçlü bir baskı kozu sağladı.

Barcelona şu anda tutumundan vazgeçmiyor ve sonraki adımları bekliyor. Kulüp, şimdilik Alvarez’in açıklamalarına yorum yapmayacak ve Dünya Kupası’nın bitiminden sonra son hamlesini yapmadan önce Atlético Madrid’in tepkisini yakından izleyecek.

100 milyonluk teklif… Tavan ise 120

Barcelona, 100 milyon euroluk bir teklif sunmuştu; ve bu teklifi en fazla 120 milyon avroya kadar yükseltmesi bekleniyor; ancak Real Madrid’in teklif ettiği ve Atlético Madrid’in talep ettiği 150 milyon avroyu hiçbir koşulda ödemeyecek. Bu karmaşık satranç oyunu, sonuçlanana kadar haftalarca sürebilir.