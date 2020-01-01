Barcelona, Griezmann'ı gözden çıkarttı
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Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle askıya alınan liglerden olan İspanya La Liga'nın lideri Barcelona, Fransız yıldızı Antoine Griezmann ile yollarını ayırabilir.
İspanya basınından Sport'un haberine göre geçtiğimiz yaz Atletico Madrid'den 120 milyon euro karşılığında transfer edilen Griezmann'ı bu fiyattan daha düşük bir bedele satış listesine koyabilir.
Katalan kulübün beklenen katkıyı veremeyen Griezmann için 100 milyon euroluk teklifleri kabul edebileceği belirtildi.
Bu sezon 37 resmi maçta 14 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan Griezmann için Manchester United, PSG, Chelsea ve Arsenal adı geçen kulüpler arasında bulunuyor.