Barcelona, Griezmann'ı gözden çıkarttı

Katalan ekip beklenen katkıyı veremeyen Fransız oyuncunun fiyatını belirledi.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle askıya alınan liglerden olan İspanya 'nın lideri , Fransız yıldızı Antoine Griezmann ile yollarını ayırabilir.

İspanya basınından Sport'un haberine göre geçtiğimiz yaz 'den 120 milyon euro karşılığında transfer edilen Griezmann'ı bu fiyattan daha düşük bir bedele satış listesine koyabilir.

Katalan kulübün beklenen katkıyı veremeyen Griezmann için 100 milyon euroluk teklifleri kabul edebileceği belirtildi.

Daha fazla takım

Bu sezon 37 resmi maçta 14 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan Griezmann için , PSG, ve adı geçen kulüpler arasında bulunuyor.