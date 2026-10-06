Paris Saint-Germain, eski oyuncusu Lionel Messi'ye, Arjantin forması altında çıkacağı son maç öncesinde bir mesaj gönderdi.

Lionel Messi, bu gece Arjantin Milli Takımı ile oynayacağı son maçla uluslararası kariyerini noktalayacak. Bu karşılaşmada, Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda kendi taraftarları önünde Benin Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Paris Saint-Germain, sosyal medyada paylaştığı bir gönderiyle kendisine bir mesaj iletmek istedi.

2021 ve 2023 yılları arasında "Pire"yi kadrosunda ağırlayan iki kez Avrupa şampiyonu, şunları yazdı: "Arjantin ile unutulmaz bir sayfanın sonu. Tadını çıkar Leo."

Inter Miami'nin yıldızı, Arjantin'in 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya yenilmesinin ardından milli takımdan emeklilik kararı almıştı.

Messi, Arjantin'i 2022 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımış ve 207 uluslararası maça çıkarak bu maçlarda 125 gol atıp 68 asist yapmıştı.

İşin ilginç yanı, Messi'nin uzun yıllar formasını giydiği ve büyük başarılara imza attığı Barcelona'nın, Messi'ye herhangi bir mesaj göndermemesi oldu.

Barcelona, geçen ayın başında Messi'nin uluslararası kariyerini sonlandırdığını açıkladığı gönderiye bir yorum yapmış, ancak kulüp kısa bir süre sonra bu yorumu silmişti.

Veda gecesinde Barça, Messi'ye herhangi bir mesaj göndermezken, Pire'nin kısa bir süre formasını giydiği Paris, bu tarihi anda Arjantinli oyuncuya destek vermeye özen gösterdi.



