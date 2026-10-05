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Barcelona - Getafe LaLiga ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Barcelona - Getafe
La Liga
Barcelona
Getafe

LaLiga'da FC Barcelona ile Getafe CF arasındaki maçın kapsamlı ön izlemesi. Cumartesi akşamı Spotify Camp Nou'da oynanacak bu karşılaşma öncesinde 7. hafta sonuçlarını, form durumlarını ve öne çıkan başlıkları ele alıyoruz.

Barcelona - Getafe: Maç detayları

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La Liga - Hafta 8
Spotify Camp Nou

FC Barcelona ile Getafe CF, 10 Ekim 2026 tarihinde saat 16.30 GMT'de (12.30 EST / 17.30 BST / 18.30 SAST) karşı karşıya gelecek.

Lider, dirençli Getafe'yi ağırlıyor

FC Barcelona, 2026/27 LaLiga sezonunun 8. haftasında Getafe CF'yi ağırlamak üzere Spotify Camp Nou'ya dönüyor. Ekim ayındaki milli ara öncesine ligde kusursuz bir performansla giren Barça, zirvedeki galibiyet serisini sürdürmek için saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Getafe açısından ise ara öncesinde alınan gerekli iç saha galibiyetinin ardından Katalonya deplasmanına gitmek, ligin en golcü hücumuna karşı savunma düzenleri adına büyük bir sınav anlamına geliyor.

Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Barça'nın Sevilla'daki galibiyeti seriyi canlı tuttu

FC Barcelona, 7. hafta maçında (19 Eylül) Ramón Sánchez-Pizjuán'da Sevilla'yı deplasmanda 3-1 yenmesinin ardından cumartesi günkü karşılaşmaya müthiş bir form grafiğiyle çıkıyor. Bu galibiyetin öncesinde Racing de Santander karşısında iç sahada 7-2'lik baskın bir zafer ve Feyenoord'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde 5-1'lik bir galibiyet gelmişti. LaLiga'daki ilk yedi maçından tam 21 puan çıkaran Hansi Flick'in ekibi, hafta sonuna son derece yüksek bir özgüvenle giriyor.

Getafe CF v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Getafe'nin ara öncesi kıvılcımı: Azón'un golü Málaga'yı yıktı

Getafe, 7. hafta maçında (20 Eylül) Málaga CF'yi sahasında 1-0 yenerek galibiyet hasretine son vermesinin ardından Barcelona deplasmanına moralli gidiyor. Forvet Iván Azón, 85. dakikada attığı geç golle Estadio Coliseum'da takımına üç puanı getirdi. Bu sonuç, José Bordalás'ın ekibinin eylül ayının başlarında Real Betis'e (1-0) ve Osasuna'ya (1-0) karşı aldığı kıl payı yenilgilerin ardından orta sıra istikrarına tırmanmasına yardımcı oldu.

Camp Nou'da düello

Taktik açıdan bu iki takım arasındaki karşılaşmalar zıt stilleri öne çıkarıyor: Barcelona'nın önde baskılı ve akışkan pas oyunu ile Getafe'nin disiplinli, fiziksel savunma bloğu. Barça, Getafe'nin derin savunmasını aşmak ve Robert Lewandowski'yi beslemek için Lamine Yamal, Pedri ve Raphinha'nın yaratıcılığına güvenecek. Getafe ise bir yandan Nemanja Gudelj ve Djene Dakonam ile merkezde denge kurmayı hedeflerken, diğer yandan Enes Ünal ve Iván Azón'u hızlı kontra ataklarla değerlendirmeye çalışacak. Kritik puanların söz konusu olduğu cumartesi günkü mücadele, etkileyici bir LaLiga aksiyonu vadediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Barcelona vs Getafe Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • H. Flick

Barcelona'da bu maç öncesinde birçok eksik bulunuyor. Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Jesse Bisiwu ve Eric Garcia'nın tamamı sakat listesinde yer alıyor. Raphinha da eksikler arasında gösteriliyor ancak milli ara sırasında yaşadığı sakatlık endişesinin ardından sağlık kontrollerinden geçti ve ciddi bir uyluk hasarı yaşamadığı netleşti. Bu da oyuncunun durumunun maç saatine daha yakın bir zamanda güncellenebileceği anlamına geliyor. Ev sahibi ekipte şu anda listelenen bir cezalı oyuncu bulunmuyor.

Getafe'de Christantus Uche, Juanmi, Kiko ve Abdelkabir Abqar sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor. Deplasman ekibinde cezalı oyuncu kaydı bulunmuyor ve iki takımın kadrosuna ilişkin güncellemeler geldikçe eklenecek.

Form durumu

BAR

BAR - Form

VAL
K0-5
FEY
K5-1
LEV
K2-4
SAN
K7-2
SEV
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
24/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5
GET

GET - Form

OSA
K1-0
CEL
B1-1
COR
B1-1
BET
K1-0
MAL
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
3/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
0/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Barcelona, son beş maçının tamamını kazandı; bunların dördü LaLiga'da, biri ise Şampiyonlar Ligi'nde geldi. Son maçında Sevilla'yı 3-1 mağlup etti, daha önce ise Racing Santander karşısında 7-2'lik galibiyette yedi gol attı. Bu beş maçta toplam 20 gol atıp yedi gol yiyen takım, hücumda ne kadar baskın bir formda olduğunu gösterdi.

Getafe'nin son beş maçı bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgiyle sonuçlandı. Son sonuçları Málaga karşısında alınan 1-0'lık dar bir galibiyet oldu ancak hem Real Betis'e hem de Osasuna'ya aynı skorla kaybettiler. Deportivo de A Coruna ve Celta Vigo ile 1-1 berabere kalan Getafe, bu beş maçta beş gol atıp dört gol yedi.

İkili rekabet

Kafa Kafaya

BarcelonaÇizimGetafe
4
1
0
La Liga
Getafe badge
Getafe
GET
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
MS
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Getafe badge
Getafe
GET
0
MS
La Liga
Getafe badge
Getafe
GET
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
MS
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Getafe badge
Getafe
GET
0
MS
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
4
Getafe badge
Getafe
GET
0
MS
11Attığı Gol1
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı1/5

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, Nisan 2026'da Barcelona'nın Getafe deplasmanında 2-0 kazandığı maçla sonuçlandı. LaLiga'da iki ekip arasındaki son beş karşılaşmada Barcelona dört galibiyet ve bir beraberlik aldı; Getafe ise bu seride henüz galibiyet elde edemedi. Barcelona bu beş maçta 11 gol atarken sadece iki gol yedi.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
K
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
B
K
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
K
K
B
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
B
K
K
K
K
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
B
K
B
K
K
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
K
K
K
B
K
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
K
K
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
K
K
B
B
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
B
K
K
K
K
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
K
B
B
B
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
K
B
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
B
K
B
18
ElcheElcheELC
71241117-65
K
K
B
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
K
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
B
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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