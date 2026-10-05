Barcelona - Getafe: Maç detayları

La Liga - Hafta 8 10 Eki 2026 - 12:30 Spotify Camp Nou

FC Barcelona ile Getafe CF, 10 Ekim 2026 tarihinde saat 16.30 GMT'de (12.30 EST / 17.30 BST / 18.30 SAST) karşı karşıya gelecek.

Lider, dirençli Getafe'yi ağırlıyor

FC Barcelona, 2026/27 LaLiga sezonunun 8. haftasında Getafe CF'yi ağırlamak üzere Spotify Camp Nou'ya dönüyor. Ekim ayındaki milli ara öncesine ligde kusursuz bir performansla giren Barça, zirvedeki galibiyet serisini sürdürmek için saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Getafe açısından ise ara öncesinde alınan gerekli iç saha galibiyetinin ardından Katalonya deplasmanına gitmek, ligin en golcü hücumuna karşı savunma düzenleri adına büyük bir sınav anlamına geliyor.

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Barça'nın Sevilla'daki galibiyeti seriyi canlı tuttu

FC Barcelona, 7. hafta maçında (19 Eylül) Ramón Sánchez-Pizjuán'da Sevilla'yı deplasmanda 3-1 yenmesinin ardından cumartesi günkü karşılaşmaya müthiş bir form grafiğiyle çıkıyor. Bu galibiyetin öncesinde Racing de Santander karşısında iç sahada 7-2'lik baskın bir zafer ve Feyenoord'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde 5-1'lik bir galibiyet gelmişti. LaLiga'daki ilk yedi maçından tam 21 puan çıkaran Hansi Flick'in ekibi, hafta sonuna son derece yüksek bir özgüvenle giriyor.

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Getafe'nin ara öncesi kıvılcımı: Azón'un golü Málaga'yı yıktı

Getafe, 7. hafta maçında (20 Eylül) Málaga CF'yi sahasında 1-0 yenerek galibiyet hasretine son vermesinin ardından Barcelona deplasmanına moralli gidiyor. Forvet Iván Azón, 85. dakikada attığı geç golle Estadio Coliseum'da takımına üç puanı getirdi. Bu sonuç, José Bordalás'ın ekibinin eylül ayının başlarında Real Betis'e (1-0) ve Osasuna'ya (1-0) karşı aldığı kıl payı yenilgilerin ardından orta sıra istikrarına tırmanmasına yardımcı oldu.

Camp Nou'da düello

Taktik açıdan bu iki takım arasındaki karşılaşmalar zıt stilleri öne çıkarıyor: Barcelona'nın önde baskılı ve akışkan pas oyunu ile Getafe'nin disiplinli, fiziksel savunma bloğu. Barça, Getafe'nin derin savunmasını aşmak ve Robert Lewandowski'yi beslemek için Lamine Yamal, Pedri ve Raphinha'nın yaratıcılığına güvenecek. Getafe ise bir yandan Nemanja Gudelj ve Djene Dakonam ile merkezde denge kurmayı hedeflerken, diğer yandan Enes Ünal ve Iván Azón'u hızlı kontra ataklarla değerlendirmeye çalışacak. Kritik puanların söz konusu olduğu cumartesi günkü mücadele, etkileyici bir LaLiga aksiyonu vadediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Barcelona'da bu maç öncesinde birçok eksik bulunuyor. Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Jesse Bisiwu ve Eric Garcia'nın tamamı sakat listesinde yer alıyor. Raphinha da eksikler arasında gösteriliyor ancak milli ara sırasında yaşadığı sakatlık endişesinin ardından sağlık kontrollerinden geçti ve ciddi bir uyluk hasarı yaşamadığı netleşti. Bu da oyuncunun durumunun maç saatine daha yakın bir zamanda güncellenebileceği anlamına geliyor. Ev sahibi ekipte şu anda listelenen bir cezalı oyuncu bulunmuyor.

Getafe'de Christantus Uche, Juanmi, Kiko ve Abdelkabir Abqar sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor. Deplasman ekibinde cezalı oyuncu kaydı bulunmuyor ve iki takımın kadrosuna ilişkin güncellemeler geldikçe eklenecek.

Form durumu

Barcelona, son beş maçının tamamını kazandı; bunların dördü LaLiga'da, biri ise Şampiyonlar Ligi'nde geldi. Son maçında Sevilla'yı 3-1 mağlup etti, daha önce ise Racing Santander karşısında 7-2'lik galibiyette yedi gol attı. Bu beş maçta toplam 20 gol atıp yedi gol yiyen takım, hücumda ne kadar baskın bir formda olduğunu gösterdi.

Getafe'nin son beş maçı bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgiyle sonuçlandı. Son sonuçları Málaga karşısında alınan 1-0'lık dar bir galibiyet oldu ancak hem Real Betis'e hem de Osasuna'ya aynı skorla kaybettiler. Deportivo de A Coruna ve Celta Vigo ile 1-1 berabere kalan Getafe, bu beş maçta beş gol atıp dört gol yedi.

İkili rekabet

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, Nisan 2026'da Barcelona'nın Getafe deplasmanında 2-0 kazandığı maçla sonuçlandı. LaLiga'da iki ekip arasındaki son beş karşılaşmada Barcelona dört galibiyet ve bir beraberlik aldı; Getafe ise bu seride henüz galibiyet elde edemedi. Barcelona bu beş maçta 11 gol atarken sadece iki gol yedi.