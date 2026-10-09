Barcelona - Getafe LaLiga maç önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Barcelona - Getafe: Maç detayları

La Liga - Hafta 8 10 Eki 2026 - 12:30 Spotify Camp Nou

FC Barcelona ile Getafe CF, 10 Ekim 2026'da TSİ 19.30'da (12.30 EST / 17.30 BST / 18.30 SAST) karşı karşıya gelecek.

Lider, dirençli Azulones'u ağırlıyor

FC Barcelona, 2026/27 LaLiga sezonunun 8. haftasında Getafe CF'yi ağırlamak üzere Spotify Camp Nou'ya dönüyor. Ekim ayındaki milli araya kusursuz iç saha performansıyla giren Barça, zirvedeki galibiyet serisini sürdürmek için saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Getafe açısından ise ara öncesinde alınan gerekli iç saha galibiyetinin ardından Katalonya deplasmanına gitmek, ligin en çok gol atan hücumuna karşı savunma düzenleri için büyük bir sınav anlamına geliyor.

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Barcelona'nın Sevilla'daki zaferi seriyi sürdürdü

FC Barcelona, 19 Eylül'deki 7. hafta maçında Ramón Sánchez-Pizjuán'da Sevilla'yı deplasmanda 3-1 yenmesinin ardından cumartesi günkü karşılaşmaya müthiş bir form grafiğiyle çıkıyor. Bu galibiyetin öncesinde Racing de Santander karşısında sahasında alınan 7-2'lik baskın zafer ve Feyenoord'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde elde edilen 5-1'lik galibiyet vardı. LaLiga'daki ilk yedi maçından maksimum 21 puan toplayan Hansi Flick'in ekibi, hafta sonuna son derece yüksek bir özgüvenle giriyor.

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Getafe'nin ara öncesi kıvılcımı: Azón'un golü Málaga'yı yıktı

Getafe, 20 Eylül'deki 7. hafta maçında Málaga CF'yi sahasında 1-0 yenerek galibiyet hasretine son vermesinin ardından Barcelona deplasmanına moralli gidiyor. Forvet Iván Azón, 85. dakikada attığı geç golle Estadio Coliseum'da takımına üç puanı getirdi. Bu sonuç, José Bordalás'ın ekibinin eylül ayının başlarında Real Betis'e (1-0) ve Osasuna'ya (1-0) karşı aldığı kıl payı yenilgilerin ardından orta sıralarda daha istikrarlı bir konuma yükselmesine yardımcı oldu.

Camp Nou'da kapışma

Taktik açıdan bu iki takım arasındaki karşılaşmalar zıt stillere sahne oluyor: Barcelona'nın önde baskısı ve akıcı pas oyunu, Getafe'nin disiplinli ve fiziksel savunma bloğuna karşı. Barça, Getafe'nin derin savunmasını aşmak ve Robert Lewandowski'yi beslemek için Lamine Yamal, Pedri ve Raphinha'nın yaratıcı kalitesine güvenecek. Bu sırada Getafe, merkezde Nemanja Gudelj ve Djene Dakonam'ın istikrarına yaslanırken Enes Ünal ile Iván Azón'u hızlı kontrataklarla değerlendirmeyi hedefleyecek. Kritik puanların söz konusu olduğu cumartesi günkü mücadele, etkileyici bir LaLiga aksiyonu vadediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Barcelona: J Garcia; E Garcia, Cubarsi, Martin, Espart; Fermin, Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Gordon

Getafe: Soria; Garcia, Djene, Romero, Mojica; Martin, Terrats, Gudelj, Francho, Satriano; Unal

Takım haberleri ve kadrolar

Barcelona, bu maç öncesinde birkaç oyuncusundan yoksun. Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Jesse Bisiwu ve Eric Garcia'nın sakat olduğu belirtiliyor. Raphinha da eksikler arasında gösteriliyor ancak milli ara sırasında yaşanan sakatlık endişesinin ardından sağlık kontrollerinden geçti ve ciddi bir uyluk hasarı olmadığı netleşti. Bu nedenle durumunda başlama vuruşuna daha yakın bir zamanda güncelleme olabilir. Ev sahibi ekipte şu anda herhangi bir cezalı oyuncu listelenmiyor.

Getafe'de Christantus Uche, Juanmi, Kiko ve Abdelkabir Abqar sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Deplasman ekibinde kayıtlı bir ceza bulunmuyor ve her iki kadroya dair güncellemeler geldikçe eklenecek.

Form durumu

Barcelona, son beş maçının tamamını kazandı; bunların dördü LaLiga'da, biri ise Şampiyonlar Ligi'nde geldi. Son maçında Sevilla'yı 3-1 mağlup eden takım, daha önce Racing Santander'i de 7-2 yenmişti. Bu beş maçta 20 gol atan Barcelona, kalesinde yedi gol gördü ve hücumda ne kadar baskın bir görüntü sergilediğini ortaya koydu.

Getafe'nin son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet çıktı. En son Málaga'yı 1-0'la geçen takım, Real Betis ve Osasuna'ya da aynı skorla kaybetti. Deportivo de A Coruna ve Celta Vigo ile 1-1 berabere kalan Getafe, bu beş maçta beş gol atıp dört gol yedi.

İkili rekabet

Bu ekipler arasındaki son karşılaşma, Nisan 2026'da Getafe deplasmanında Barcelona'nın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. LaLiga'da iki takım arasında oynanan son beş maçta Barcelona dört galibiyet alırken bir kez de berabere kaldı; Getafe ise bu süreçte henüz galibiyet elde edemedi. Barcelona bu beş maçta 11 gol atarken yalnızca iki gol yedi.