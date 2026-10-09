Barcelona, Getafe karşısında üç haftalık planı sınıyor

Brezilyalı forvet Gabriel Jesus, teknik direktör Hansi Flick'in kadro konusundaki her zamanki temkinli tavrını bırakarak basın toplantısında bunu teyit etmesinin ardından, cumartesi akşamı Getafe karşısında La Liga mücadelesinde Barcelona formasıyla ilk kez ilk 11'de yer almaya hazırlanıyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre Barcelona, haftalardır gözlerden uzak bir şekilde Jesus'u fiziksel olarak hazırlamak için çalışıyor; böylece fırsatı geldiğinde hazır olacak. Getafe maçı da bu planın ne kadar başarılı olduğunu ölçen bir sınav olabilir.

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Raphinha'nın yokluğu kapıyı açıyor

Kanat oyuncusuyken santrfora dönüşen ve sezon başından bu yana 14 golle Katalan ekibinin kaptanı ve gol kralı haline gelen Brezilyalı yıldız, hem Getafe hem de Türk ekibi Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek. Bu da Flick'i onun eksikliğini telafi edecek çözümler bulma zorunluluğuyla karşı karşıya bırakıyor.

Milli ara sırasında Barcelona'dan 16 oyuncu milli takımlarına çağrılırken, Jesus kulüpte kaldı, izin almadı ve 3 haftalık özel bir fiziksel hazırlık dönemi geçirdi. Planın amacı, oyuncunun daha uzun dakikalar oynamaya dayanma kapasitesini kademeli olarak artırmak ve böylece Flick için güvenilir bir alternatif haline gelmesini sağlamaktı.

Barcelona, Jesus'un artık 60 dakika civarında oynayabilecek durumda olduğunu düşünüyor. Bu, henüz yüksek yükleri kaldırabileceğinin garantisi olmasa da, transfer döneminin son günlerinde takıma katılan ve Arsenal'deki son aylarında normal bir hazırlık dönemi geçiremediği için rekabetçi ritmini yeniden kazanmak amacıyla süregen bir forma şansına ihtiyaç duyan bir oyuncu için önemli bir adım.

Raphinha'nın gelecek haftaya kadar süren yokluğuyla ve Hamza Abdülkerim'in Camp Nou sahasında ilk 11'de oynama sorumluluğunu üstlenecek deneyimden yoksun olmasıyla, Jesus Flick'e ileri hatta çözüm sunacak en uygun seçenek olarak görünüyor.



