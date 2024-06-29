Barcelona genç yeteneği istemiyor: Kadroda yeri olmadığını söylediler!

Barcelona'da yeni teknik direktör Hansi Flick yönetiminde Ansu Fati'ye yer yok.

Barcelona bu yaz Ansu Fati'yi satmak istiyor

Fati geçen sezonu Brighton'da kiralık geçirmişti

Hansi Flick onu kadroda düşünmüyor

NE OLDU? El Chiringuito de Jugones'in haberine göre, Barcelona yeni teknik direktörü Hansi Flick yönetiminde planlarına uymadığı gerekçesiyle Ansu Fati'yi istemiyor. Fati geçen sezonu Brighton'da kiralık olarak geçirmişti. Ancak bu hamlesi yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sekteye uğradı.

BÜYÜK RESİM: 21 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz günlerde Barcelona Sportif Direktörü Deco ile sohbet ettiği iddia edildi. Deco, Ansu Fati'ye kulüpte artık bir yerinin olmadığını iletti ve kiralık yada kalıcı olarak yolları ayırmak istediklerini söyledi. Ansu Fati'nin 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? La Masia mezunu olan Ansu Fati, Camp Nou'da Lionel Messi'nin halefi olarak görüldüğü birkaç yıldan sonra düşüşe geçti. Hatta Messi, PSG'ye transfer olduktan sonra meşhur 10 numaralı forması, Fati'ye miras kalmıştı. Ancak 21 yaşındaki oyuncu zamanla takımdaki yerini kaybetti ve şimdi kalıcı olarak Barcelona'ya veda etmenin eşiğinde.

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SIRADA NE VAR? Barcelona sezon öncesi hazırlık kampı için Amerika'nın yolunu tutacak. Manchester City, Real Madrid ve AC Milan'a karşı hazırlık maçına çıkmaları bekleniyor.