Barcelona, genç oyuncu Ludovit Reis ile anlaşmak üzere

Barcelona'nın, Groningen'de forma giyen Ludovit Reis ile 2.5 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında anlaştığı iddia edildi.

, ekiplerinden Groningen'in genç oyuncusunu kadrosuna katmak üzere.

Katalan ekibi, transfer sezonu henüz açılmadan transfer hamlelerini yapmaya devam ediyor. 'ın genç orta sahası Frenkie de Jong'u da geçtiğimiz aylarda kadrosuna katan Barcelona'nın, şimdi de Hollanda ekiplerinden Groningen'de forma giyen 18 yaşındaki genç oyuncu Ludovit Reis ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

ESPN'in haberine göre Groningen'den transfer edilecek genç oyuncu için Barcelona 2.5 milyon euro gibi bir bonservis bedeli ödeyecek. 18 yaşındaki oyuncu Barcelona B Takımı'nda 1 sene forma giydikten sonra ise A takıma yükseltilebilir.

Ludovit Reis bu sezon Eredevisie'de 27 maçta forma giydi. Oynadığı 27 maçta 1 gol atıp 1 de asist yaptı.