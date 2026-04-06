Barcelona, "geleceğin ikilisi"ne yönelik hamlelerini askıya almak zorunda kaldı

Barcelona ile yakından bağlantılı iki genç oyuncu, gelecek sezon için olası transferler olarak gösterilse de, mevcut sezon sona ermeden futbol kariyerlerinin geleceği hakkında herhangi bir yorumda bulunmayı reddediyor.

Katalan kulübü, Almanya'da forma giyen Kosovalı forvet Vesnik Aslani ve Hamburg'a kiralanan Hırvat savunma oyuncusu Luka Vuskovic'i takip ediyor. Ancak oyuncular, şu anda takımlarındaki performanslarına tamamen odaklanmayı ve gelecekle ilgili kararları sezon sonuna kadar ertelemeyi tercih ediyor.

23 yaşındaki Kosovalı forvet, Hoffenheim'ın Mainz'e 2-1 yenildiği maçta bir gol attı. Maçın ardından oyuncu, şu anda sadece sezonun kritik aşamasında takımına yardımcı olmayı düşündüğünü belirterek, geleceğiyle ilgili belirsizliğini korudu.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı açıklamalarda oyuncu şunları söyledi: "Ben sadece saha içinde olanlara etki edebilirim. En iyi performansı sergilemek ve takıma yardımcı olmak için elimden geleni yapıyorum, ister gol atarak, ister asist yaparak ya da başka bir şekilde olsun."

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Her ne olursa olsun, takım için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Saha dışında olanlar beni endişelendirmiyor. Herkes konuşuyor, konuşuyor. Daha önce de söylediğim gibi, ben sadece saha içinde olanlara etki edebilirim."

"Geçen sezon, hala Elversberg'deyken durum benzerdi. Her zaman şöyle derdim: 'Beni rahat bırakın, futbol oynamama izin verin, keyfimi çıkarmama izin verin.' Bu sezon da tam olarak bunu uyguluyorum. Sonunda ne olacağını göreceğiz."

Kosovalı forvet, bu sezon en çok göze çarpan oyunculardan biri olarak gösteriliyor. Şu ana kadar 10 gol attı ve 6 golün hazırlayıcısı oldu.

19 yaşındaki Hırvat defans oyuncusu ise bu hafta "Frankfurter Allgemeine Zeitung" gazetesine verdiği röportajda, Tottenham Hotspur ile uzun vadeli bir sözleşmesi olduğunu vurgulayarak, gelecekteki olasılıklara kapıyı açık bıraktı.

Luka Vusković şöyle konuştu: "Futbol dünyasında kesin olan hiçbir şey yoktur; bu gelecek yıl da olabilir, on yıl sonra da. Kimseye bir söz vermek istemiyorum; bu sezonun ardından Tottenham'da oynamaya devam edeceğim, orada 2030 yılına kadar sözleşmem var."

Son dönemde ikili ile Barcelona arasında güçlü bir bağlantı olsa da, Katalan kulübünün önümüzdeki yaz transfer piyasasında başka öncelikleri var. Bunların başında, forvet ve savunma merkezini güçlendirmek için Arjantinli forvet Julian Alvarez (26) ve İtalyan savunma oyuncusu Alessandro Bastoni (26) ile anlaşma yapılması geliyor.