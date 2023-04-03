Barcelona'nın Elche maçında Gavi'yi usulsüz bir şekilde sahaya sürdüğü iddia ediliyor.

Gavi altyapı sözleşmesine geri döndü

Elche maçında forma giydi

Bazı haberler bunun kural dışı olduğunu iddia ediyor

NE OLDU? Barcelona, Gavi ile Eylül ayında profesyonel bir sözleşmeye imza atsa da La Liga mali nedenlerden dolayı bu kontratı kabul etmedi. Altyapı sözleşmesine geri dönen Gavi, Elche maçında eski forma numarası ile sahadaydı. Ancak bunun bir kural ihlali olabileceği söyleniyor.

NE SÖYLENDİ? Cadena COPE'un haberine göre, Gavi, Elche maçına usulsüz bir şekilde çıktı. Kurallara göre, kaydı ve lisansı iptal edilen bir oyuncu mevcut sezona dahil olamaz. Yani Gavi'nin iptal edilen bir lisansla Elche maçında yer almaması gerekirdi.

LA LIGA NE DİYOR? Ancak bu iddiaları reddeden La Liga ve federasyon Gavi'nin bu sezon Barcelona forması giyip maçlarda yer alabileceğini söylüyor. Yani Barcelona kural dışı bir olaya imza atmadı.

NELER YAŞANMIŞTI? 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce Xavi'nin giydiği ikonik forma numarasını Eylül ayında yeni sözleşmeye imza atarak devralmıştı. Ancak La Liga, Barcelona'nın içinde bulunduğu mali durum nedeniyle yeni kontratı kabul etmedi. 2022-23 sezonundaki bütçeyi aşan Katalan devinin Gavi'yi kaydettirmek için yaptığı itiraz mahkemede reddedildi. Altyapı sözleşmesine geri dönen Gavi hem A takımdaki statüsünden hem de 6 numaralı formasından oldu.