Barcelona formasıyla emekli olan Gerard Pique: "Ben kimsenin annesini s*kmedim!"

Kramponlarını asan İspanyol stoper, hakkındaki iddiaları yalanladı.

NE OLDU? Pique, son maçının hakemi Jesus Gil Manzano tarafından alınan kararları protesto ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Hakemin maç raporu, Pique'nin kötü niyetli bir söylem yaptığı ve etrafına küfürler savurduğu yönündeydi.

Ancak 35 yaşındaki oyuncu, durumun böyle olmadığı konusunda ısrar ediyor.

NE DEDİLER: Camp Nou'daki kariyerinin tartışmalı bir şekilde son bulması hakkında Twitch'te Ibai Llanos ile konuşan Pique şöyle konuştu:

"17 yaşımdan beri röportajlar yapıyorum. Artık özgürüm ve her şeyi açıklayabilirim. Ben, kimsenin anasını s*kmedim.

"Nasıl olduğunu açıklayacağım ve bu konunun güncel olduğunun farkındayım. Devre arasında, hakem bize karşı çok kötü kararlar verdi.

"Robert'ın ilk sarısı sarı değil, korner yok, ardından Marcos Alonso'ya yaptığı faul… Bunlar çok kötü kararlardı.

"Korner verdiği pozisyonda top kimsenin yanından bile geçmiyor.

"Tünele girdik ve ona her zaman bize zarar verdiğini söyledim. Sadece bu yüzden bana kırmızı kart gösterdi.

"Beni bunun için atmasına şaşırdım. En ufak bir şeyde beni gönderiyorlar, hiçbir şey söylemedim.

"Premier Lig'de onlarla konuşmanıza izin veriyorlar. İhraç edildikten sonra soyunma odasına giren arkadaşlarım da çok öfkeliydi.

"İçeride 'Lanet olası hakemin annesini s*keyim...' diyen birisi vardı. Hakem, soyunma odasından bunu dinledi ve bu lafları benim söylediğimi sandı."

BÜYÜK RESİM: Pique, Manzano'nun kendisini daha kötü göstermek için maç raporunu düzenlediğini de ekledi: "Raporda ne yazıyorsa yazsın, ben zaten ihraç edildim, beni bunun için göndermiyorlar.

"Beni sadece 'Her zamanki gibisin' dediğim için attılar. Emekli olmama rağmen, beni altı ya da sekiz maç uzaklaştırmak istedikleri için yaptılar."

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

SIRADA NE VAR? İspanya formasını 102 kez giyen Pique, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nı kazanan ekibin bir parçasıydı.

Kulüp adına 616 maça çıktıktan sonra Barça'da emekli olmaya karar verdi ve seçkin kariyerlerinde, sekiz La Liga şampiyonluğu ve üç Şampiyonlar Ligi zaferi elde etti.