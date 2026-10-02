Inter Miami'nin mevcut kaptanı Arjantinli Lionel Messi, eski takımı Barcelona'nın tarihi forması olmadan İspanya'daki ilk galibiyetini elde etti.

İspanya İkinci Ligi'nde mücadele eden Eldense kulübü, geçen perşembe günü, Messi'nin kulübü satın aldığını duyurdu. Bu transfer, Alicante şehrine ait takım için tarihi bir dönüm noktasını temsil ediyor ve 100 yılı aşkın tarihinde yeni bir sayfa açıyor.

Resmi açıklamadan yaklaşık 24 saat sonra Messi, "Instagram" hikayesinde, kendi döneminde takımın ilk maçını izlerken çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

Arjantinli yıldız için başlangıç umut verici oldu; Eldense takımı, perşembe günü sekizinci hafta mücadelesinde, İspanya La Liga'sından yeni düşen Real Oviedo karşısında 4-1'lik büyük bir galibiyet elde etti.

Bu galibiyet, Messi'nin yeni takımının İkinci Lig'deki bu sezonki yalnızca ikinci galibiyeti oldu; takım aynı sayıda beraberlik aldı ve 4 maç kaybetti, böylece sadece 8 puanla puan tablosunda on beşinci sırada yer alıyor.

1921 yılında kurulan Eldense, şimdi futbol tarihinin en iyi oyuncularından birinin liderliğinde, hedefi büyümek olan yeni bir aşamaya hazırlanıyor; amaç, Messi'nin Barcelona ile başarılarının çoğunu kazandığı İspanya ligine yükselmek.

Alicante kulübü, 19 ve 18 puanla sırasıyla birinci ve ikinci sırada yer alan Castellon ve Eibar'ın büyük farkla gerisinde kalıyor; ancak rotasını düzelterek İspanya ligine tarihi bir yükseliş gerçekleştirmeyi hayal ediyor.