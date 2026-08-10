Barcelona ve Paris Saint-Germain kulüpleri, İspanyol forvet Ferran Torres'in Fransız başkentine transferi konusunda önümüzdeki günlerde belirleyici görüşmeler yapmaya hazırlanıyor; oyuncu, Camp Nou kalesinden ayrılıp Fransa Ligi'ne geçme isteğini dile getirmişti.

İspanyol "Sport" gazetesi, Barcelona'nın oyuncuya biçtiği değer ile Paris Saint-Germain'in, 30 Haziran 2027'de sona erecek sözleşmesinin bitmesine az kalmasından yararlanarak istenen fiyatta büyük bir indirim sağlama isteği arasındaki bariz görüş ayrılığı nedeniyle görüşmelerin ciddi zorluklar yaşayabileceğini belirtti.

Barcelona 65 milyon euroda ısrarcı

Katalan kulübü, Torres'in hizmetlerinden vazgeçmek için en az 65 milyon euro talep ediyor; bu meblağ ile İspanyol oyuncunun ayrılığının bırakacağı boşluğu doldurmak için bir veya iki forvetin transferini finanse etmeyi amaçlıyor.

Barcelona uygun bir alternatif getirmeden Ferran'ı satmaya istekli olmasa da oyuncunun ayrılma kararı yönetimi tutumunu değiştirmeye ve ciddi görüşmelere girmeye itti.

"Sport"a göre Camp Nou kalesindeki yetkililer, istenen değerlemenin, özellikle Torres'in son Dünya Kupası'nda sergilediği ve piyasa değerini büyük ölçüde yeniden yukarı çeken üstün performansın ardından, forvetlerin mevcut piyasa fiyatlarıyla uyumlu olduğu görüşünde.

Paris sözleşmenin bitişine oynuyor

Buna karşılık Paris Saint-Germain, oyuncunun sözleşmesinin yalnızca bir sezon sonra sona ereceği gerçeğine dayanarak istenen meblağa yaklaşmayı düşünmüyor; bu durum ona görüşmelerde güçlü bir baskı kozu veriyor.

Yine de Parisli kulüp, Katalan kulübüyle ilişkileri germeden görüşmeleri başlatmak için ciddi bir teklif sunması gerektiğinin farkında.

Ferran Torres'in mevcut piyasa değeri yaklaşık 55 milyon euro; bu, Paris Saint-Germain'in sabit ve değişken meblağı birleştiren bir formülle ulaşabileceği bir rakam ve Barcelona'nın onu Manchester City'den transfer ederken ödediği meblağın aynısı; yani yatırımın tamamen geri alınması anlamına geliyor.

Deco ile Campos arasındaki iyi ilişki

Gazeteye göre veriler, Barcelona'nın sportif direktörü Deco ile Paris Saint-Germain'deki mevkidaşı Luis Campos arasındaki mükemmel ilişkinin, görüşmeleri hızlandırmada ve birkaç gün içinde bir anlaşmaya varmada kilit bir rol oynayabileceğine işaret ediyor.