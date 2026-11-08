FC Barcelona, pazar akşamı Atlético Madrid karşısında önemli bir galibiyet aldı. Hansi Flick'in takımı, Metropolitano'da Giuliano Simeone'nin golüyle erken geriye düşmesine rağmen Fermín López'in iki golüyle maçı çevirdi: 1-2. Böylece Barcelona, LaLiga'daki liderliğini korurken Diego Simeone'nin takımına da ağır bir darbe vurdu.

Flick, orta sahada Marc Bernal'e, sağ bekte ise Brian Fariñas'a ilk 11'de yer vererek şaşırttı. Frenkie de Jong bu nedenle maça yedek kulübesinde başladı. Hollandalı oyuncu devre arasında Fariñas'ın yerine oyuna girdi ve sürpriz bir şekilde sağ beke geçti. Atlético'da ise Julián Álvarez, Lee Kang-in ve Giuliano Simeone ilk 11'de başlayan isimler arasındaydı.

Ev sahibi takım maça güçlü başladı ve Álvarez'le erkenden çok önemli bir fırsat yakaladı ancak kaleci Joan García mükemmel bir kurtarışla gole izin vermedi. Kısa süre sonra Marc Pubill'in kornerden gelen topta vuruşu üst direkten dönerken Barcelona adına Pedri de direğe takıldı. Atlético, 10. dakikada Álvarez'in ortasında Giuliano Simeone'nin yakın mesafeden topu ağlara göndermesiyle öne geçti: 1-0.

Barcelona daha sonra oyunun kontrolünü ele geçirmeye çalıştı ancak Atlético'nun hızlı hücumları karşısında savunmada açıklar vermeyi sürdürdü. Özellikle João Cancelo zor bir akşam geçirdi. Portekizli oyuncunun hatasının ardından Joan García, Álvarez'in şutunda bir kez daha kurtarış yaptı. Diğer tarafta Lamine Yamal büyük tehlike yaratsa da Madrid ekibinin savunması uzun süre direndi.

Barcelona, devre arasına kısa süre kala Fermín'in golüyle eşitliği yakaladı. Pedri, etkili bir hareketle rakip savunma hatlarını aştı. Pubill'in savunma müdahalesinin ardından top, takım arkadaşı Fermín'in önünde kaldı. Hiç tereddüt etmeyen Fermín, sol ayağıyla Jan Oblak'ın uzanamayacağı köşeye vurdu: 1-1.

İkinci yarıda sahaya, De Jong'un sürpriz bir şekilde sağ bekte görev yaptığı çok daha güçlü bir Barcelona çıktı. Lamine Yamal hemen birkaç şut fırsatı yakaladı. Pedri de tehlike yarattı ancak onun şutunda Pubill topu kornere gönderdi. Atlético ise hızlı hücum fırsatları kollamayı sürdürdü. Álvarez çok önemli bir fırsat buldu fakat Arjantinli oyuncunun aşırtma vuruşu kalenin üzerinden dışarı gitti.

Barcelona'nın ikinci golü 66. dakikada geldi. Lamine Yamal, harika bir ara pasıyla Fermín'i savunmanın arkasına kaçırdı. Orta saha oyuncusu sakin bir vuruşla topu ağlara göndererek akşamki ikinci golüyle geri dönüşü tamamladı: 1-2. Atlético, yenilgiyi önlemek için giderek daha fazla risk almak zorunda kaldı.

Flick, son bölümde Eric García ve Gavi'yi oyuna aldı; De Jong da yeniden orta sahaya geçti. Atlético daha fazla öne çıkarak beraberlik golünü bulmaya çalıştı ancak Barcelona üstünlüğünü korudu.

Böylece Katalanlar, Madrid'de zorlu bir galibiyet alarak milli maç arasına lider girdi. Barcelona'nın Real Madrid ve Atlético Madrid ile arasındaki puan farkı sırasıyla üç ve beş.