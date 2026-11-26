Barcelona, Villarreal maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Disiplin Kurulu tarafından oyuncusu Fermin Lopez'e verilen 2 maçlık men cezasına itiraz etmeme kararı aldı.

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Bu karar, Barça Başkanı Joan Laporta'nın, Katalan kulübünün Fermin Lopez'in çıkarlarını savunmak ve mümkün olan en hafif cezayı almak için harekete geçeceğini açıklamasına rağmen geldi.

Konuyla ilgili Sport gazetesinin haberine göre, Barça'nın hukuk departmanı davayı Temyiz Kurulu'na taşıyabilirdi ancak bu adımı atmayacak.

Böylece Katalan kulübü kararı kabullenmiş olacak ve Fermin Lopez, Deportivo La Coruña ve Atletico Madrid karşısında forma giyemeyecek.

Barcelona, kırmızı kartın iptal edilmesini ya da cezanın en fazla bir maça indirilmesini talep ettiği bir savunma dilekçesi sunmuştu.

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Ancak İspanya Futbol Federasyonu'nun cezalardan sorumlu kurulu bu talepleri reddetti.

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Oyuncunun yokluğu, Barcelona'nın İspanya Ligi'ndeki liderliğini korumaya çalışacağı iki karşılaşma öncesinde teknik direktör Hansi Flick için oldukça ağır bir darbe.

Fermin Lopez bu sezon 17 maçta 9 gol atıp 7 asist yaparak Barcelona'nın hücumda en etkili üçüncü oyuncusu olarak öne çıktı.

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Bu alanda ondan önde olan yalnızca iki isim var: 19 gol atıp 3 asist yapan Raphinha ve 13 gol atıp 13 asist yapan Lamine Yamal.

Fermin Lopez'in yokluğunda Katalan ekibi, Flick'in oyun anlayışının dayandığı önde baskının kilit isimlerinden birinden mahrum kalacak.