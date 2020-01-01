Barcelona erken seçime gitmek üzere

Mart 2021'de seçime gidecek olan Barcelona Başkanı Bartomeu, görevini erken bırakmak zorunda kalabilir.

Başkanı Josep Maria Bartomeu, aleyhine yapılan güven oylamasının ardından görev süresinin erken sona ermesi tehlikesiyle karşı karşıya.

"Mes Que una Mocio" (Bir Hareketten Daha Fazlası" olarak bilinen bir grup kulüp üyesi, Bartomeu aleyhine 20 bin 687 imza topladıktan sonra erken seçimi tetikledi. Kulübün seçime gitmesi için ise 16 bin 520 oya ihtiyacı vardı.

Eğer oylar geçerli sayılırsa, Bartomeu derhal görevden alınacak ve yerine geçici bir kurul seçime kadar kulübün idaresini devralacak. Ardından kulüp aralık ayında seçime gidecek.

Daha fazla takım

Gelecek seçimde eski başkan Joan Laporta'nın yanı sıra Victor Font, Jordi Farre ve Luis Fernandez'in seçime aday olarak girmeleri bekleniyor.