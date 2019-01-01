Barcelona, El Clasico'nun yer değişimini reddetti

Barcelona yetkilileri, El Clasico'nun Madrid'de oynanma talebini reddederken, tarih değişikliğine gidilebileceğini belirtti.

, gündemdeki El Clasico yer değişikliği konusuna sıcak bakmadı.

Barselona şehrinde yaşanan siyasi karışıklık nedeniyle protestolar devam ederken, yetkilileri 26 Ekim Cumartesi günü Camp Nou'da oynanması planlanan El Clasico'yu Santiago Bernabeu'ya taşımayı gündeme getirmişti.

Ancak Barcelona Kulübü yetkilileri bu teklifi reddederek, maç tarihinin değiştirilmesini talep etti. Yetkililer dev mücadelenin 18 Aralık'ta oynanmasını gündeme getirirken, önümüzdeki günlerde nihai kararın açıklanması bekleniyor.