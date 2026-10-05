Barcelona ve İspanya Milli Takımı efsanesi Andres Iniesta, 19 yaşındaki vatandaşı Lamine Yamal'ın ortaya koyduğu performansa övgüler yağdırdı.

Iniesta, Mundo Deportivo gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Yamal'ın yaptıkları normal değil, çünkü normal olsaydı aynı şeyi yapabilecek daha fazla oyuncu olurdu."

Iniesta sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu normal bir şey değil ve bunun güzel ve önemli yanı, sahip olduğu hırs ve bu doğallık. Bu yaşta kendisini neyin beklediğini düşünmek için durursanız, geleceği son derece parlak görünüyor."

Devamında, "Rodri'nin transferi Barcelona'ya Avrupa şampiyonluğu için bir sıçrama sağlar mı? Evet, kesinlikle. Rodri gibi bir oyuncunun varlığı, hiç şüphesiz takımın seviyesini yükseltiyor" dedi.

Şu ifadeleri kullandı: "Rodri gibi bu seviyede, takım içinde sahip olduğu öneme ve oyunu kavrayışına sahip bir oyuncu, Barça'ya kesinlikle bir seviye daha sıçrama sağlıyor."

"Dünya futbolunda şu anda bulunan oyuncular arasında bir antrenör olarak Iniesta'ya en çok kim benziyor?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Eğer orta saha oyuncularından bahsediyorsak, Barcelona'da sahip olduğumuz oyuncuları çok seviyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Pedri'yi çok seviyorum, hatta ona bayılıyorum, ama Fermin Lopez'i de çok seviyorum, Dani Olmo'yu da çok seviyorum ve ayrıca Gavi'yi de."

Son olarak şunları ekledi: "Bence şu ya da bu oyuncunun en yakını olduğunu söylemek yerine, bu oyuncuların mümkün olanın en iyisine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ya da en azından benim bakış açıma göre, bana 'Bir futbolcunun nasıl olmasını istersin?' diye sorduğunuzda, bu üçü, örneğin, tam olarak benim sevdiğim türü temsil ediyor."