Barcelona efsanesi Carles Puyol, bir kadın tarafından dildolu saldırıya uğradı

İspanyol efsane, yaşadığı sansasyonel olaylarla gündemden düşmüyor.

İspanyol efsane Carles Puyol, Rusya'daki 2018 Dünya Kupası çekilişi sırasında, bir dildoyla saldırıya uğrayan isimler kervanına katıldı.

Dünya Kupası kura çekimi aksamadan devam etti ve Rus gazeteci Maria Komandnaya'nın önderliğinde, 32 ülkenin tamamı sorunsuz bir şekilde gruplarına yerleştirildi.

İspanya ile 2010 Dünya Kupası'nı kazanan Puyol, G ve H gruplarının çekilişini yaptı.

Görevi hatasız bir şekilde tamamladı ve çilesi, bundan sonra başladı.

Ne oldu?

Daily Star'da yer alan habere göre, akşamın ilerleyen saatlerinde Puyol, kaldığı otelin lobisinde bir 'hayran' tarafından sıkıştırıldı.

Çoğu taraftar, bu hayranın bir futbol efsanesi olan Puyol'a yaklaşıp bir imza veya bir selfie isteğinde bulunacağını düşünebilir.

Ancak bu hayran, bir dildo çıkarıp Puyol'un yüzüne doğru salladı ve bu durum karşısında İspanyol efsane büyük bir şaşkınlık yaşadı.

"Bize yardım edebilir misin? Bizi sevdiğini söyleyebilir misin?" dedi kadın, olayı kamerasıyla kaydederken...

Yüzleşmenin garipliği karşısında kafası karışan Puyol, hayranına ne yaptığını sordu.

"Videomuz için bunu yapıyorum. Çok güzel saçların var. Çok güzelsin" diye yanıtladı.

Puyol kurtulmak istedi

Tuhaf olay devam ederken kadın, ardından yapay penisi çıkardı ve "Seni bu koca pislikle becermek istiyorum!" dedi.

"Hayır, hayır!" diyen Puyol'un o anlardaki şoku artmış gibi görünüyordu.

İspanyol efsane, muhtemelen yaşanan bu olağanüstü olayı anlamlandırmaya çalışırken kadın, güvenlik görevlileri tarafından götürüldü.

Tabii ki Puyol, yapay penis tarafından saldırıya uğrayan ilk ünlü değil. Sky Sports News muhabiri Gary Cotterill'in, 2014 yılında bir haber sırasında kulağına bir dildo sokulmuştu.

Micah Richards, bu yılın başında bir West Ham taraftarı tarafından yapay penisle fotoğraf çektirirken Clinton Morrison da King Power Stadyumu dışında benzer bir olaya maruz kaldı.