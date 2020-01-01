Barcelona, Dembele'nin alternatifini buldu

Katalan ekip, 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Dembele'nin yerine Willian Jose ise anlaşmaya vardı.

2017 yılında büyük umutlarla 'ya transfer olan ancak sakatlıklardan kurtulamayan Ousmane Dembele'nin ameliyat olacağı ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

İspanya basınından RTVE'nin haberine göre bu gelişmenin ardından çalışmalara başlayan Katalan ekip, ile Willian Jose'nin transferi için prensip anlaşmasına vardı.

Barcelona'nın Real Sociedad'a 35 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

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Katalan ekip bu transferin gerçekleşmesi için İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'ndan onay bekliyor.

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Lig yönetmeliğine göre İspanyol kulüplere transfer dönemi dışında, 5 ay veya daha fazla sakatlık yaşayan oyuncularının yerine yeni oyuncuları kadrosuna katmasına izin veriliyor.

Willian Jose dışında 'den Angel, 'ten Lucas Perez ve 'ten Loren Barcelona'nın alternatifleri arasında bulunuyor.

Bu sezon Real Sociedad formasıyla 24 resmi maça çıkan 28 yaşındaki Willian Jose, 8 gol kaydetti.