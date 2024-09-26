Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler şikayeti

Barcelona, Şampiyonlar Ligi hesabının yaptığı Arda Güler paylaşımından hoşnut olmadı ve UEFA'nın kapısını çaldı.

Şampiyonlar Ligi hesabı, Arda Güler paylaşımı yaptı

Bu paylaşım Barcelona'yı memnun etmedi

Paylaşım kaldırıldı

NE OLDU? Real Madrid Confidencial'in haberine göre, Şampiyonlar Ligi resmi hesabı Arda Güler'in bir fotoğrafını paylaşarak üzerine, "Şampiyonlar Ligi'nin en iyi genç oyuncusu" yazdı. Ancak bu paylaşım Barcelona'yı memnun etmedi. İddiaya göre Barcelona, UEFA'ya şikayette bulundu.

BÜYÜK RESİM: Söylenenlere göre Barcelona, Arda Güler'in olduğu paylaşımı UEFA'ya şikayet etti ve paylaşım kaldırıldı. Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lamine Yamal'a yeterince değer verilmediğini düşünürken bu paylaşımdan memnun olmadı.

İddiaya göre, Laporta, Lamine Yamal'ın Avrupa'nın en büyük kulüp turnuvasındaki performansıyla hak ettiği takdiri görmesini sağlamak için UEFA'dan açıklama talep etti.

Haberin devamı aşağıda

Real Madrid, La Liga'da lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Ancelotti'nin öğrencileri, 7 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Yedi haftada oynadığı maçların hepsini kazanan Barcelona ise zirvedeki yerini koruyor.