Barcelona'dan Tottenham'a kiralık giden Lenglet: "Harry Kane, Lionel Messi'ye benziyor"

Lenglet, Messi ve Kane ile oynadı

İkilinin bir yönden benzer olduğunu söylüyor

Messi'nin dünyanın en iyisi olduğunu düşünüyor

NE OLDU? Fransız savunmacı, Messi'nin Paris Saint-Germain'e gitmesine rağmen Barcelona ile eşdeğer olduğunu ve Kane'in de Tottenham için benzer anlamlara geldiğini düşünüyor.

NE DEDİ? "Aynı yerde uzun süre kaldığınızda ve kulüple çok güzel şeyler başardığınızda, bu kulübün bir parçası olduğunuz anlamına gelir. Yüzünüz kulübe bağlı. Benim için Messi her zaman bir Barca oyuncusu," dedi Lenglet Daily Mail'e.

"Harry için de aynı. Harry'yi başka bir ülkede veya başka bir takımda oynamayı düşünmek zor. Tottenham büyük bir kulüp, Harry büyük bir oyuncu ve Harry de Tottenham'ın büyük bir parçası. O tüm takım arkadaşları için harika bir örnek."

Messi hakkında şunları ekledi: "Bence dünyanın en büyük oyuncusu. Her gün gelişmenize yardımcı oluyor. Onunla (Barcelona için) ve ona karşı Sevilla için oynadım - onunla oynamak daha iyi!"

BÜYÜK RESİM: Barcelona'da dört sezon geçirdikten sonra Lenglet, bu yaz Spurs'e kiralık olarak katıldı ve Antonio Conte'nin ekibinde şimdiye kadar yedi maçta yer aldı. Anlaşmada herhangi bir satın alma seçeneği bulunmuyor.

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