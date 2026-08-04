Barcelona, forveti Ferran Torres'in son açıklamalarını bir miktar şaşkınlıkla karşıladı ancak soğukkanlılığını korudu; zira oyuncunun, haftalardır dolaşan Paris Saint-Germain'in kendisiyle anlaşma ilgisine dair raporları yalanlamadan yorum yapabileceğine dair önceden işaretleri vardı.

Torres, dün Pazartesi günü Paris Saint-Germain'in ilgisi sorulduğunda şunları söyledi: "Şu anda Barcelona ile sözleşmem var ama açıkçası, futbolda ne olabileceğini kimse bilemez."

"Mundo Deportivo" gazetesi, Torres'in beklenmedik tavrının, Barcelona'dan kendisini tutmak istediğini kanıtlamasını talep etmesi olduğunu belirtti; oysa kulüp haftalardır ona sözleşmesini yenilemek istediğini zaten söylemişti, ancak "mali fair play" ile ilgili nedenlerden dolayı bunun Eylül ayında olması gerekiyordu, çünkü şu anda ayrılanlara ve transferlere odaklanması gerekiyor.

Bunun da ötesinde, Barcelona, geçen sezon gol krizi dönemlerinden geçtiği zamanlarda bile her zaman onun yanında olduğunu, çünkü onun günlük çabasını ve bağlılığını gol atmasından daha çok takdir ettiklerini vurguluyor.

Bununla birlikte gazete, Torres'in ortaya koyduğu meydan okumaya rağmen Katalan kulübünün sağlam duruşundan bir nebze bile geri adım atmaya niyeti olmadığını belirtti.

Barcelona ona güvenmekte net, ancak belirlenen zaman dilimi ve maaş çerçevesinde. Bu bağlamda Barcelona, Ferran Torres'in maaşının takımdaki rolüyle ve teknik direktörün bakış açısıyla uyumlu olduğunu görüyor; dolayısıyla kendisine sunulacak herhangi bir teklifte büyük bir maaş artışı beklemiyor.

Sportif açıdan ise Camp Nou'da açık olan şu ki, oynama süresi ve takımdaki rolü, liyakati önceliklendiren ve geçen sezonun başında Ferran'ı Robert Lewandowski'ye tercih etmiş olan teknik direktör Hansi Flick'e bağlı.

Barcelona, Flick'in Ferran'ın katkılarını takdir etmesinin bir şey, teknik direktörün Lewandowski'nin ayrılmasının ardından üst düzey başka bir forvet (bu durumda Julian Alvarez) transferini talep edememesinin ise bambaşka bir şey olduğunun farkında.

Ayrıca Barcelona'da, Flick onu ilk forveti olarak görmezse Ferran'ın neden rahatsız olduğunu da anlamıyorlar; özellikle de İspanya Milli Takımı'nda Mikel Oyarzabal'ın düzenli yedeği olduğu ve Dünya Kupası final maçında oyuna sonradan girdikten sonra galibiyet golünü attığı için.

Paris Saint-Germain'in onunla anlaşma ilgisine gelince, gazetenin belirttiğine göre Barcelona'nın tutumu da net: "Ferran ayrılmak istiyorsa bunu talep etmesi gerekir. Kabul etmek istediği bir teklif varsa, teklifi sunmakla ilgilenen kulübe kulübü bilgilendirmesi gerekir ve Barcelona yönetim kurulu ile idari yönetim bunu değerlendirir."

Şimdiye kadar bu teklif gelmedi ve bazıları gelecekte gelip gelmeyeceğinden şüphe ediyor. Barcelona'da bazı nüfuzlu kişiler, Ferran'ın asıl amacının, mevcut popülaritesini kullanarak daha kârlı bir sözleşmeyle sözleşme yenilemesini güvence altına almak olabileceği ihtimalini dışlamıyor.

Tüm bu nedenlerle Camp Nou'da herkes ne olacağını görmek için bekliyor ancak sükûnetlerini koruyorlar. Plan net ve bunu değiştirebilecek tek kişi Ferran; eğer ayrılma isteğini ortaya koyar ve başkan Joan Laporta ile spor direktörü Deco'ya ikna edici bir teklif sunarsa. Paris Saint-Germain de ilgileniyorsa, neredeyse her kulübü ikna edecek kadar parası var.