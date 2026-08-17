İspanyol Rodri, Barcelona'ya transferini nihai olarak tamamlamaya yaklaştı. Katalan kulübü, dün Pazar günü Manchester City ile transfer konusundaki anlaşmayı sonuçlandırdı ve yaz transfer döneminin en dikkat çekici anlaşmalarından biri gerçekleşti. Geriye yalnızca sağlık kontrollerinin tamamlanması ve sözleşmelerin imzalanmasının ardından yapılacak resmi açıklama kaldı.

Barcelona kulübüne yakınlığıyla bilinen gazeteci Eşref bin Ayyad'a göre, Rodri'nin sağlık kontrolü yarın sabah Barcelona'da yapılacak. Başlangıçta işlemin Manchester şehrinde tamamlanması yönünde bir eğilim varken, Katalan kulübü oyuncu için bugün bir uçak temin etmeyi başardı ve böylece transferin programı değiştirilerek son adım İspanya'ya taşındı.

Bu gelişme, Barcelona ile Manchester City'nin İspanyol orta saha oyuncusunun transferi konusunda prensipte anlaşmaya varmasının ardından geldi. Katalan kulübünün 3 teklif sunduğu görüşmelerin sonunda İngiliz kulübü son teklifi kabul etti.

Raporlara göre transferin bedeli 76 milyon euroya yaklaşıyor (60 sabit, 16 bonus) ve sözleşme 4 sezon sürecek.

Sağlık kontrolü, transferin resmen tamamlanmasından önceki son aşama olarak kabul ediliyor. Rodri'nin Barcelona'ya varmasının ardından gerekli kontrollerden geçmesi, sonrasında imza işlemlerini tamamlayarak Katalan takımına transferinin açıklanması bekleniyor.

2024 yılında Ballon d'Or'a uzanan Rodri'nin katılımı, Manchester City ile geçirdiği 7 sezonun ardından Barcelona orta sahasına devasa bir katkı anlamına geliyor. Rodri bu süre zarfında 4 Premier Lig şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi kupasının yanı sıra pek çok büyük kupa kazandı.