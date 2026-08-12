Manchester City'nin yıldızı Rodri'nin bu yaz transfer döneminde Barcelona'ya transferine dair konuşmalar, iki kulübün henüz bir anlaşmaya varamaması nedeniyle sürüyor.

Çok sayıda basın raporu, Rodri'nin Barcelona'ya katılmaya daha yakın hale geldiğine işaret ediyor; ancak İngiliz kulübü hizmetlerinden kolayca vazgeçmek istemiyor.

Rodri'nin Manchester City ile 2027 yazına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor, dolayısıyla iki taraf sözleşme uzatımı konusunda anlaşamadığı için bu transfer dönemi, İngiliz kulübünün onu satarak maddi kazanç elde etmesi için son fırsat.

Diğer taraftan Barcelona, Rodri'nin Manchester City ile sözleşmesindeki son yılı ve oyuncunun Citizens'tan ayrılma isteğini kullanarak transferi bitirmeye çalışıyor.

Bu bağlamda İtalyan gazeteci ve transfer uzmanı Fabrizio Romano, Barcelona'nın Rodri'yi kadrosuna katmak için Manchester City'ye 60 milyon euro artı bonuslar değerinde yeni bir sözlü teklif sunduğunu aktardı.

"X" üzerindeki resmi hesabında yaptığı açıklamada Romano, Manchester City'nin Rodri'yi satmak için 80 milyon euro talebinde ısrar ettiğini ekledi.

Romano, Barcelona'nın transferi tamamlama konusunda hâlâ kendine güvendiğine dikkat çekerek, bonusların temel bir unsur olması kaydıyla iki teklif arasında bir anlaşmaya varılmasının en ideal çözüm olabileceğini belirtti.

İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Rodri'nin, ülkesinin 2026 Dünya Kupası'nı kazanmasında en öne çıkan unsurlardan biri olduğunu ve turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü de aldığını hatırlatalım.







