Raphinha, iki tarafın da ilişkilerini 2030 yılına kadar uzatma konusunda anlaşmaya varmasının ardından, yarın perşembe günü Barcelona ile yeni sözleşmesini imzalamaya hazırlanıyor. Bu adım, Brezilyalı kanat oyuncusunun parıldadığı ve gol yollarında patladığı bir döneme denk geliyor; Raphinha, takımını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısında 3-0'lık net bir galibiyete taşımıştı.

Barcelona'nın sportif direktörü Deco, geçtiğimiz eylül ayında üyelerin genel kurul toplantısında sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

Barcelona bugün çarşamba günü yaptığı resmi açıklamada, imza töreninin yarın kulüp başkanı Joan Laporta'nın katılımıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

Raphinha, Aston Villa filelerine iki gol bırakmasının ardından gol açısından olağanüstü bir dönem yaşıyor; böylece üst üste üçüncü maçta da ağları sarsmayı sürdürdü ve art arda iki maçta ikişer gol kaydederek takımın hücum sistemindeki büyük önemini bir kez daha teyit etti.

Gelecek maçlar ATM La Liga 15:00 BAR

Brezilyalı yıldızın ikinci golü, Fermin Lopez'in isabetli bir pasının ardından geldi; Raphinha daha sonra Joao Cancelo'nun dikkat çeken bireysel çabasının ardından diğer golünü de ekledi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona forması altında gol sayısını 23'e çıkararak Robert Lewandowski'nin rakamına ulaştı.

Bu başarıyla Raphinha, kulübün bu kupadaki tarihi gol kralları listesinde üçüncü sıraya yükseldi; Lewandowski ile aynı sayıya ulaşırken, 25 gole sahip Luis Suarez'in ve 149 maçta 120 golle listenin zirvesinde yer alan Lionel Messi'nin gerisinde kaldı.

Raphinha ayrıca tüm kulvarlarda Barcelona forması altında 94 gole ulaşarak Ronaldinho'nun rakamına da ortak oldu.

Raphinha'nın bu sezonki rakamları, Barcelona'daki etkisinin boyutunu ortaya koyuyor; 13 resmi maçta 19 gol kaydeden Brezilyalı, geçen sezon kendisini etkileyen fiziksel sıkıntıların ardından en iyi seviyesini yeniden yakaladı.