Barcelona'dan Real Madrid'e: De la Fuente otoritesini herkese nasıl kabul ettiriyor?

Luis de la Fuente, kararlarını uygulamaya koyma ya da inançlarını savunma söz konusu olduğunda nezaket diye bir şey tanımıyor. Açıklamalarının çoğunda sakin ve esnek görünebilir, ancak tercihlerinin sorgulanmaya çalışıldığını ya da bir sınır aşımı olduğunu hissettiğinde karşı karşıya gelmekten çekinmeyen güçlü bir kişiliğe sahip. Son yaşanan Lamine Yamal meselesi de bu kişiliğin açık bir örneğini sunuyor; sakinlik ile kararlılığı, esneklik ile yersiz gördüğü her tartışmaya nokta koyma becerisini bir arada barındıran bir kişilik.

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Maçın gelişiminden, gollerinden ve sonucundan bağımsız olarak, De la Fuente'nin açıklamaları Prag'da gündeme damga vurdu. İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü, Lamine Yamal'ın yokluğuyla ilgili ortaya çıkan tartışmanın boyutunun farkında olarak geldiği basın toplantısına, Barcelona yıldızının milli takım kampına katılımının gecikmesine dair pek çok soru ve spekülasyon dinledikten sonra çıktı. Konu ortaya atılır atılmaz, meseleye kararlı bir tavırla nokta koymaya karar verdi ve şunları söyledi: "Cehaletten konuşmak, hayattaki en acı ve en üzücü şeydir."

De la Fuente yoruma yer bırakmadı; Mikel Oyarzabal'da olduğu gibi Lamine'nin gelişinin ertelenmesi kararının kendi kişisel kararı olduğunu ve kendisi hariç tüm tarafların buna onay verdiğini vurguladı; bu da son sözün kendisine ait olduğuna bir işaretti.

Ayrıca Barcelonalı oyuncunun herhangi bir özel ayrıcalığa sahip olmadığını ve aynı koşullarda başka herhangi bir oyuncu için de aynı kararın alınacağını vurguladı. Şunları ekledi: "Onun hiçbir özel ayrıcalığı yok. Bunu herkese yapardık." Ardından yalanlardan, uydurmalardan, titizlik ve güvenilirlik eksikliğinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Bu, kararlarının pazarlık konusu olmadığına ve tam bilgiye sahip olmadan bunların bir tartışma malzemesine dönüştürülmesine izin vermeyeceğine dair net bir mesajdı; İspanyol "As" gazetesinin aktardığına göre.

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Barcelona ile karşı karşıya: Anlaşmazlık yineleniyor

De la Fuente'nin, Lamine Yamal'a ilişkin kararları savunmak zorunda kaldığı ilk sefer bu değildi. Kasım 2025'te, yani yaklaşık bir yıl önce, oyuncu yine sahnenin merkezindeydi; fakat bu kez anlaşmazlık Barcelona ve teknik direktörü Hansi Flick ile yaşandı.

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Kriz, İspanya Futbol Federasyonu'nun resmi bir açıklamayla, kampın ilk günü olan 10 Kasım Pazartesi günü, oyuncunun kasık bölgesindeki ağrıları tedavi etmek için radyo frekansı kullanılarak basit bir tıbbi işlemden geçtiğini, bu konuda önceden bilgilendirilmeden öğrendiği için duyduğu şaşkınlığı ve rahatsızlığı ifade etmesiyle başladı.

Lamine, sağlık durumu nedeniyle kadro dışı bırakılmadan önce milli takım listesine dahil edilmişti; bu da federasyonu Barcelona'nın bu dosyayı ele alış biçimini eleştirmeye itti.

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De la Fuente, "Cadena SER" radyosuna yaptığı açıklamada, kulübün niyetlerini önceden netleştirmesi gerektiğini, bununla birlikte oyuncusunun menfaatine uygun gördüğü kararı alma hakkını tamamen koruduğunu belirtti.

Yaşananları şaşırtıcı bir durum olarak nitelendirdi ve ardından "RNE" radyosunda tavrını yineleyerek, daha önce benzer bir durumla hiç karşılaşmadığını vurguladı. İspanyol teknik direktör bir kez daha itirazını açıkça dile getirmeyi tercih etti ve rahatsızlığını gizlemeye çalışmadı.

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Flick empati gösteremedi, De la Fuente yanıt verdi

Ancak dikkat çekici olan, De la Fuente'nin Hansi Flick'in açıklamalarına, diğer eleştirilere gösterdiği aynı sertlikle yaklaşmamasıydı.

Alman teknik direktör, daha önce İspanya Milli Takımı'nın Lamine'yi ele alış biçimini eleştirmiş, oyuncunun kampa sakat katıldığını ve oynayabilmesi için ağrı kesici aldığını, İspanya üç gol farkla önde olmasına rağmen her maçta 70 dakikadan fazla sahada kaldığını öne sürmüştü.

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Flick, genç oyuncuların korunmasının bir öncelik olması gerektiğini söyleyerek, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.

De la Fuente bu açıklamalar hakkında sorulduğunda, bunları eleştirmekten çekinmedi, ancak Alman meslektaşına farklı bir not iletmeyi tercih etti ve şunları söyledi: "Empatiyi ıskaladı, çünkü kendisi de bir milli takım teknik direktörüydü."

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İşte burada kişiliğinin başka bir yönü ortaya çıktı; o, farklı görüşleri reddetmiyor, ama aynı görevi üstlenmiş kişilerden, milli takımları yönetmenin getirdiği sorumluluğun ve zor kararların doğasını anlamalarını bekliyor.

Carvajal ve Morata: Büyük isimlere yer yok

De la Fuente'nin kararlılığı, İspanya Milli Takımı ile uzun bir geçmişe sahip büyük isimler söz konusu olduğunda bile, teknik tercihlerine kadar uzanıyor.

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Dani Carvajal ve Álvaro Morata'nın Dünya Kupası listesinden çıkarılması, özellikle ikilinin kadroya dönme ihtimaline dair spekülasyonların yayılmasıyla geniş bir tartışma yarattı.

Ancak İspanyol teknik direktör Carvajal hakkında konuşurken netti ve oyuncunun gerçek seviyesini yeniden kazanması ve katkı sunabileceğini kanıtlaması için zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

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Geçmişte çağrılmış olmasının gelecekte de kadroda yer almasını garanti etmediğini ekledi ve teknik ekibin onu kadro dışı bırakmak zorunda kalması halinde oyuncunun bu kararı anlayışla karşılayacağını vurguladı.

Nitekim iş, ikilinin listeden çıkarılmasıyla sonuçlandı; bu da isimlerin ve geçmişin milli takım içinde kimseye dokunulmazlık kazandırmadığının ve onun için ilk ölçütün hazır olmak ve gruba hizmet edebilme kapasitesi olmaya devam ettiğinin yeni bir teyidiydi.

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Sergio Ramos: Geri adım atılmayan iki zor karar

De la Fuente'nin aldığı en zor kararlardan biri de, Sergio Ramos'u İspanya'nın 2024 Avrupa Uluslar Kupası'na katılan kadrosundan çıkarmasıydı.

Ramos çapında bir savunmacıyı dışarıda bırakmanın kariyerindeki en zor kararlardan biri olduğunu itiraf etti, ancak duygusallığın ya da baskıların tercihini etkilemesine izin vermedi.

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Eski Real Madrid kaptanının kadroya alınması yönündeki taleplere karşı çıktığı ilk sefer bu değildi; Ramos'un 23 yaşını aşmasına izin verilen oyunculardan biri olarak olimpik takıma katılma adayı olduğu 2021 Tokyo Olimpiyatları öncesinde de benzer bir tavır takınmıştı.

Medya baskılarına ve oyuncunun çevresindekilerin taleplerine rağmen De la Fuente tutumundan ödün vermedi ve Ramos'a duyduğu büyük takdiri vurgulayarak şunları söyledi: "Sergio Ramos ona ne kadar değer verdiğimi bilir; temsil ettiği şeye son derece hayranım, ama bu kararı neden aldığımı anladığından eminim, çünkü o profesyonel bir futbolcu ve harika bir takım arkadaşı."

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Böylece teknik direktör, yıldızlara saygı duymanın kararlardan geri adım atmak anlamına gelmediğini ve grubun dengesini korumanın bazen en öne çıkan isimlerini kadro dışı bırakmayı gerektirebileceğini kanıtladı.

Brahim Díaz: Kimse İspanya'yı temsil etmek zorunda değil

Mart 2025'te De la Fuente, Brahim Díaz'ın uluslararası geleceğine dair geniş bir tartışma yaratmasının ardından farklı bir dosyayla karşı karşıya kaldı.

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İspanya Federasyonu'ndan yeterli desteği gördüğünü hissetmeyen oyuncu, Fas'ı temsil etmeyi seçti ve Fas projesine katıldı.

İspanya Milli Takımı onu kadroya çağırarak karşılık verse de, Díaz bu adımın geç geldiğini hissederek tutumunu çoktan netleştirmişti.

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Benzer bir tartışma, Senegal'i temsil etmeyi seçen Assane Diao ile de tekrarlandı; ancak De la Fuente dosyayı net bir mantıkla ele aldı ve İspanya Milli Takımı'na katılmanın, baskı ya da zorlamanın sonucu değil, oyuncunun arzusundan doğan bir karar olması gerektiğini vurguladı.

Şunları söyledi: "Uyulması gereken üç temel ilke var: müsait olmaları, bunu istemeleri ve bizim onları çağırmamız. En önemlisi ikincisi; kimse İspanya için oynamak zorunda değil."

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Ardından Aymeric Laporte, Robin Le Normand, Lamine Yamal, Samu Omorodion ve Dean Huijsen gibi oyunculara dikkat çekerek, onların İspanya'yı koşulsuz olarak temsil etmeyi seçtiklerini belirtti.

Ona göre milli takımın değeri, oyuncunun onun formasını giyme arzusuyla başlıyor.

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Basın ve Lamine: Erken eleştirilerden koruma

De la Fuente'nin müdahaleleri teknik kararlarla, kulüpler ve teknik direktörlerle yaşanan anlaşmazlıklarla sınırlı kalmadı; medyanın ve taraftarların genç yetenekleri ele alış biçimine kadar uzandı.

Avrupa Şampiyonası sırasında İspanya'nın en parlak yıldızlarından birine dönüşen Lamine Yamal'ı, özellikle turnuva boyunca henüz 17 yaşında olduğunu hatırlatarak, ona yüklenen sorumluluk ve beklentilerin abartılmasına karşı uyararak savundu.

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İspanyol teknik direktör şunları söyledi: "Sanki uzun bir zaman geçmiş gibi görünüyor, oysa daha 17 yaşını geçmedi; Avrupa Şampiyonası sırasında 17 yaşına girdi."

Herkesten, oyuncunun olgunlaşması ve gelişmesi için yeterli zamanı tanıyarak onu futbolun tadını çıkarması ve sevdiği şeyi yapması için rahat bırakmasını istedi.

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Ayrıca medyaya doğrudan bir eleştiri yöneltti ve onların bugün onu göklere çıkarıp iki maçta gol atamadıktan sonra ona cephe alabileceklerini ve yeteneklerini sorgulamaya başlayabileceklerini söyleyerek uyardı.

Hedefi netti: Olağanüstü bir yeteneği, gelişimini sekteye uğratabilecek baskılardan korumak.

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Saha içinde bir ders: Takım, yıldızdan önce gelir

De la Fuente'nin felsefesinin bir yönünü ortaya koyan diğer durum ise, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile oynanan maçta, 61. dakikada Lamine'yi oyundan almaya karar vermesiydi. Barcelonalı oyuncu, tepkisine dair bazı soru işaretleri yaratan bir sahneyle, hayal kırıklığı içinde sahayı terk etti.

Teknik direktör, "As" gazetesine verdiği bir röportajda bu olay hakkında sorulduğunda, net bir eğitici mesaj taşıyan bir yanıt verdi ve oyuncunun sahada kalmayı istemesinin meşru olduğunu, ancak oyundan alındığında hoşnutsuzluk göstermesinin, onun yerine sahaya girecek takım arkadaşına saygısızlık anlamına gelebileceğini vurguladı.

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Şunları söyledi: "Oyuncunun oynamayı istemesi hakkıdır, ancak bu şekilde hoşnutsuzluk göstermek, yerine geçecek oyuncuya saygısızlıktır." Takımın menfaatinin her şeyden önce gelmesi gerektiğini ve her oyuncunun, takım arkadaşının da aynı şekilde oynama fırsatı elde etme hakkına sahip olduğunun bilinciyle teknik ekibin kararlarını kabullenmesi gerektiğini vurguladı.

Daha sonra Lamine ile ilişkisinin harika olduğunu teyit etmesine rağmen, geçici bir durumun daha büyük bir krize dönüşmemesi için gerekli gördüğü mesajı iletmekten çekinmedi.

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Esneklik ödün vermek demek değildir: Tartışmayı sonlandıran bir kişilik

Sonuç olarak De la Fuente'nin tutumları, basın toplantılarında sergilediği sakinlik ya da esnekliğe indirgenemeyecek bir teknik adam kişiliğini ortaya koyuyor.

O, ne zaman dinleyeceğini ve farklı bakış açılarını ne zaman anlayışla karşılayacağını biliyor, ama aynı zamanda meseleleri sonuçlandırmak için otoritesini ne zaman kullanması gerektiğinin de farkında.

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Lamine Yamal'dan Sergio Ramos'a, Brahim Díaz'dan Carvajal ve Morata'ya kadar, büyük isimlerin ya da medya baskılarının, inanmadığı kararları ona dayatmasına izin vermedi.

Belki bu yönler zaman zaman İspanya Milli Takımı'nın elde ettiği galibiyetlerin ve kupaların arkasında kayboluyor, ancak teknik direktörün kariyeri, grubu yalnızca sakinlikle yönetmediğini ve yıldızlara ayrıcalık mantığıyla yaklaşmadığını teyit ediyor.

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O, üslubunda esnek, kararlarında kararlı ve kelimeyi, saha içindeki otoritesini kullandığı gibi kullanabilme yeteneğine sahip bir teknik direktör. De la Fuente için anlaşmaya ve farklılığa yer var, ancak nihai karar her zaman teknik direktörün sorumluluğunda kalıyor.