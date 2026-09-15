Barcelona'nın yıldızı Karim Adeyemi, yeniden Almanya Milli Takımı'nın gündemine girdi. Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Jürgen Klopp'un, önümüzdeki dönemde oyuncuyu kadroya çağırmayı planladığı belirtildi.

Katalan gazetesi "Sport", "Sky Sport Almanya" ağının haberlerine dayanarak, 24 yaşındaki genç forvetin önümüzdeki milli ara döneminde kadroya çağrılması için Klopp'un hesaplarına girdiğini aktardı.

Adeyemi, Almanya Milli Takımı'ndaki ilk maçını 5 Eylül 2021'de, henüz on dokuz yaşındayken oynadı. Barcelona'nın mevcut teknik direktörü Hansi Flick'in yönetiminde takımının Ermenistan'ı 6-0 yendiği bu maçta gol atarak bu ilk çıkışına damga vurdu.

Bu başlangıç, A Milli Takım ile umut vaat eden ve önemli bir kariyerin habercisi gibi görünse de, uluslararası yolculuğu birçok bekleme döneminin araya girmesiyle geçti.

Konumu geriledikten sonra Adeyemi, 21 Yaş Altı Milli Takım aracılığıyla bir dönüş yolu buldu. 2024 yılında Avrupa Şampiyonası elemelerinde yeniden kilit bir rol üstlendi ve üç maçta beş gol kaydetti. Bu performansları, adını yeniden A Milli Takım'ın gündemine taşıdı ve 2025 yılında UEFA Uluslar Ligi finallerinde yer almak üzere teknik direktör Julian Nagelsmann'ın planları arasına döndü.

Eski Dortmund oyuncusu, İtalya'ya karşı oynanan çeyrek final, Portekiz'e karşı yarı final ve Fransa'ya karşı üçüncülük maçında forma giydi. Ancak rolü ikincil kaldı ve bu dönemin ardından yeniden milli takım kadrosundan çıkarıldı; Dünya Kupası finallerinde de yer alamadı. Şimdi ise Klopp ona yeni bir fırsat verebilir.

Bu yaz Barcelona'ya katılması genel tabloyu değiştirdi; Adeyemi, Almanya'da geçirdiği dört sezonun ardından Borussia Dortmund'dan Katalan kulübüne geldi.

Kooora forumlarında konuları ve haberleri daha derinlemesine tartışabilirsiniz.

Barcelona, Alman takımıyla kariyerini 146 maçta 36 gol ve 24 asistle tamamlayan oyuncuyu kadrosuna katmak için 22 milyon euroluk sabit bir bedel ödedi; buna prim ve değişken ödemeler de ekleniyor.

Blaugrana ile başlangıcı olumlu oldu; Flick ona ilk günden itibaren öne çıkan bir rol verdi ve Adeyemi sahada bunu hak ettiğini kanıtladı. İlk on birde başladığı iki maçta da gol atmayı başardı; ayrıca Levante'ye karşı oynadığı son maçta da fileleri havalandırdı.

Adeyemi henüz tartışmasız bir ilk on bir yeri garantilemiş değil; nitekim Adeyemi'nin kendisi de, Barcelona gibi bir kadroda süre almanın kolay bir şey olmadığını kabul etti. Yine de başlangıçtaki performansı umut vericiydi; sürati, boş alanları değerlendirme becerisi ve defans oyuncularını geçme yeteneği onu teknik direktör Flick için önemli bir seçenek haline getiriyor.

Bu iyi performans serisi, ona Almanya Milli Takımı'na katılma kapısını açabilir; son katılımının üzerinden yaklaşık bir yıl geçtikten sonra Adeyemi yeniden Almanya Milli Takımı saflarına yaklaşıyor ve Klopp'un gelişi, Barcelonalı oyuncu için yeni bir başlangıç anlamına gelebilir.

Kooora forumlarında konuları ve haberleri daha derinlemesine tartışabilirsiniz.



