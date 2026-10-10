Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, İspanya Ligi'nin sekizinci haftasında bugün oynanacak Getafe maçı için takımının kadrosunu açıkladı.

Barcelona, "X" hesabından yaptığı tıbbi açıklamada şunları kaydetti: "A takım oyuncusu Joan Garcia tıbbi onay aldı ve bugün Getafe'ye karşı oynanacak maçta teknik direktör Hansi Flick'in emrinde hazır olacak."





Flick'in tercihlerinde Raphinha, Andreas Christensen, Ronny Bardají ve Frenkie de Jong sakatlıkları nedeniyle yer almazken, Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim Alman teknik direktörün tercihleri arasında bulunuyor.





Barcelona'nın kadrosunun tamamı şu şekilde oluştu:

Gelecek maçlar BAR La Liga 12:30 GET

Joan Garcia - Szczesny - Livakovic - Joao Cancelo - Baldé - Bryan Fariñas - Cubarsí - Espart - Gerard Martín - Koundé - Eric Garcia - Gavi - Fermín

Pedri - Rodri - Olmo - Bernal - Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Ademi - Gordon - Hamza Abdülkerim.







