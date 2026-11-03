Barcelona'dan Gavi'nin ayrılığı konusunda kesin karar

Barcelona Gavi'nin geleceğiyle ilgili tutumunu belirledi; kulüp, orta saha oyuncusunun takım kadrosunda kalmaya devam etmesinde ısrarcı olduğunu vurguladı. Oyuncunun mevcut dönemde düzenli olarak forma giymekten uzak kalması nedeniyle yaşadığı karmaşık sportif duruma rağmen, iki tarafın da ayrılma yönünde herhangi bir isteği bulunmuyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Gavi'nin geleceği hâlâ Barcelona'ya bağlı; zira kulüp ondan vazgeçmeyi düşünmüyor, oyuncu da beklediğinden çok daha az süre almasına rağmen rotasını değiştirmeye en ufak bir niyet taşımıyor.

Orta saha oyuncusu, Katalan takımının forması altında başarılı olma hayaline sıkı sıkıya bağlı kalıyor ve ne önümüzdeki ocak ayındaki kış transfer döneminde ne de gelecek yaz herhangi bir teklifi dinlemeye niyetli değil.

Gavi, takım içindeki rolünün azalması nedeniyle ciddi bir endişe hâli yaşıyor; zira mevcut durumundan memnun değil ve maçlarda forma giyme konusunda arzuladığı sürekliliğin olmaması onu etkiliyor. Buna rağmen oyuncu ayrılmayı düşünmüyor, aksine durumunu değiştirmek ve yerini yeniden kazanmak için büyük bir motivasyona sahip.

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Endülüslü orta saha oyuncusu, sezonun hâlâ uzun olduğunun ve tüm oyunculara fırsatların doğacağının farkında; ayrıca forma giyme fırsatının eninde sonunda geleceğinden emin. Gavi, sakatlıklarından iyileşme döneminde büyük bir sabır gösterdi ve şimdi iyi bir fiziksel kondisyona kavuştu; bu yüzden fırsatını elde etmeyi beklemek sırası ona geldi. Ancak onun gibi büyük bir rekabet ruhuna sahip bir oyuncu için bu durumla başa çıkmak psikolojik açıdan kolay değil.

Flick, Gavi'de ısrarcı

Orta saha oyuncusu, durumunu öğrenmekle ilgilendiğini belirten yabancı kulüplerden aramalar aldı, ancak cevabı değişmedi; zira herhangi bir teklifi dinlemek istemiyor. Hayali her zaman Barcelona ile başarılı olmaktı ve takıma sunacak çok şeyi olduğuna hâlâ inanıyor.

Kulübün tutumu da oyuncunun isteğiyle örtüşüyor; zira Hansi Flick, ister bugün için ister yönettiği proje kapsamındaki gelecek planları içinde olsun, Gavi'nin hizmetlerine sıkı sıkıya bağlı.

Oyuncunun forma giyme süresinin azalması tamamen sportif nedenlere dayanıyor; takım içindeki yüksek rekabet ve teknik direktörün şu an bazı takım arkadaşlarının tercih sıralamasında ondan üstün olduğuna dair kanaati söz konusu. Kararlarının arkasında başka herhangi bir neden bulunmuyor.

Gavi, düzenli olarak forma giymeye ihtiyacı olduğunun farkında; özellikle az süre alması, bu sezon İspanya Milli Takımı'ndaki yer alma şansını da tehdit edebilir; bu da onu büyük ölçüde endişelendiren bir husus.

Ancak bu ihtimal bile planlarını değiştirmedi; zira oyuncu çalışmaya devam etmekte, rolünü yeniden kazanmakta ve Flick'in kadrosunda bir yere layık olduğunu kanıtlamakta ısrarcı.

Gavi, transfer, kiralama ya da başka kulüplerle müzakerelere girme konusunda herhangi bir söz duymak istemiyor; zira tek önceliği Barcelona olmaya devam ediyor ve uzun yıllar boyunca Katalan formasını giymeyi sürdürme arzusuna sıkı sıkıya bağlı.

Romano, Barcelona'nın tutumunu doğruluyor

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, son saatlerde Gavi'nin durumuna değindi ve tutumunu açık bir şekilde doğruladı; oyuncunun, Alejandro Baldé gibi bazı takım arkadaşlarının aksine, transfer piyasasında yer almadığına ve hâlâ Barcelona'nın planları içinde olduğuna işaret etti.

Romano, Gavi'nin kulüpten ayrılmasını amaçlayan herhangi bir hareketlilik bulunmadığının altını çizdi; ayrıca oyuncunun Katalan takımından ayrılma isteğine dair herhangi bir belirti de bulunmuyor.