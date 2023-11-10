Barcelona'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kahreden haber!

İspanyol devi Barcelona, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan yıldızı alıyor.

NE OLDU? Barcelona merkezli Sport gazetesi, Nijeryalı futbolcunun Katalan devinin radarında olduğunu bildirdi.

Ndidi'nin Leicester'daki sekiz yıllık kariyeri, kontratı yenilenmezse bu yaz sona erecek. Barça'nın orta saha oyuncusu arayışı sürerken, 26 yaşındaki oyuncu uygun bir seçenek olarak ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde başarılı orta sahanın adı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile de anılmıştı.

Haberin devamı aşağıda

BÜYÜK RESİM: Büyük borçlar ve La Liga'nın katı mali kuralları nedeniyle sekteye uğrayan Barcelona, fon toplama ve kadroyu daha düşük maliyetle güçlendirebilecek oyuncuları transfer etme konusunda yaratıcı olmak zorunda kaldı ve böyle bir hamle yapma kararı aldı.

Yaz aylarında serbest oyuncu olacaklar için piyasayı araştırmak, bütçeyi genişletmenin ve sahanın diğer alanlarına da gelmelerine izin vermenin bir yolunu bir şekilde bulmak istiyorlar.

Bu nedenle İspanyol devi, farklı seçenekler üzerindeki çalışmalarına devam ediyor.

İKİ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

Getty

WILFRED NDIDI İÇİN SIRADA NE VAR? Ndidi, Leicester City'nin Cumartesi günü Middlesbrough ile oynayacağı mücadeleyi beklerken takımına katkı vermeyi arzuluyor.