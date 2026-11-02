Barcelona'nın 4 oyuncusu dün pazar günü, şarkıcı Melendi'nin Sant Jordi Sarayı'nda akşam saat dokuzda başlayan konserinde görüldü. Bu konser, Asturyalı şarkıcının önümüzdeki aylarda yayınlanması planlanan yeni albümünü tanıttığı "Pop Rock" turnesinin bir parçasıydı.

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre, Rodri Hernandez, Pedri Gonzalez, Lamine Yamal ve Fermin Lopez'den oluşan dörtlü konsere katılarak Melendi'nin en meşhur şarkılarının keyfini çıkardı.

TVE kanalından gazeteci Albert Castillo, Barcelona oyuncularını localardan birinde görüntüleyen seyircilerden biriydi ve Rodri'yi konserdeki en coşkulu taraftarlardan biri olarak öne çıkardı.

Barcelona, cumartesi akşamı Alaves'i 6-1 mağlup etti ve pazar sabahı spor tesislerinde antrenman yaptı. Adı geçen dört oyuncunun ilk 11'de yer aldıkları için toparlanma çalışmalarına katıldıkları belirtildi.

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Katalan ekibi, yarın salı günü Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında oynayacağı Aston Villa maçının hazırlıklarına bugün pazartesi günü başladı.