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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Barcelona'dan dört isim Aston Villa maçı öncesi bir konsere katıldı

Barcelona - Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Şampiyonlar Ligi
Pedri
Rodri
L. Yamal
F. Lopez
İspanya
İngiltere

Rodri törende en coşkulu taraftardı

Barcelona'nın 4 oyuncusu dün pazar günü, şarkıcı Melendi'nin Sant Jordi Sarayı'nda akşam saat dokuzda başlayan konserinde görüldü. Bu konser, Asturyalı şarkıcının önümüzdeki aylarda yayınlanması planlanan yeni albümünü tanıttığı "Pop Rock" turnesinin bir parçasıydı.

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre, Rodri Hernandez, Pedri Gonzalez, Lamine Yamal ve Fermin Lopez'den oluşan dörtlü konsere katılarak Melendi'nin en meşhur şarkılarının keyfini çıkardı.

TVE kanalından gazeteci Albert Castillo, Barcelona oyuncularını localardan birinde görüntüleyen seyircilerden biriydi ve Rodri'yi konserdeki en coşkulu taraftarlardan biri olarak öne çıkardı.

Barcelona, cumartesi akşamı Alaves'i 6-1 mağlup etti ve pazar sabahı spor tesislerinde antrenman yaptı. Adı geçen dört oyuncunun ilk 11'de yer aldıkları için toparlanma çalışmalarına katıldıkları belirtildi.

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03 Kas 2026

AVL

AVL

Katalan ekibi, yarın salı günü Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında oynayacağı Aston Villa maçının hazırlıklarına bugün pazartesi günü başladı.

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