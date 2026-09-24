Bayern Münih, önümüzdeki kış transfer döneminde kadrosunu Barcelona'dan yapacağı önemli bir transferle güçlendirmeyi planlıyor.

Diğer kulüplerin Jamal Musiala ve Michael Olise'ye olan ilgisinin artmasıyla birlikte Bavyera ekibi, yeni bir forvetle anlaşmak için alternatif planlar hazırlamaya başladı.

Sky Sports, Bayern Münih'in Barcelona'nın yıldızı Dani Olmo'yu kadrosuna katmak için teklif sunmak üzere gerekli parayı hazırladığını aktardı.

Alman kulübünün Dani Olmo'ya olan ilgisi uzun süredir devam ediyor. Bu ilgi, oyuncunun Almanya'da Leipzig ile geçirdiği başarılı 4 yıllık döneme kadar uzanıyor. Kulüp ayrıca oyuncunun Barcelona'daki sürekli gelişimini de takip etti.





Ancak Olmo ile anlaşmak kolay olmayacak; zira oyuncunun şu anki değeri yaklaşık 60 milyon sterlin, yani 70 milyon euro civarında.

Olmo, İspanya'nın 2026 Dünya Kupası'nı kazanmasında etkili isimlerden biriydi. Ülkesinin milli takımının final maçı da dahil olmak üzere iki maç dışındaki tüm karşılaşmalarında ilk 11'de yer aldı ve turnuva boyunca iki gol pası verdi.

Profesyonel kariyerine A takım olarak Dinamo Zagreb'de başlayan 28 yaşındaki oyuncu, Leipzig'deki döneminde 29 gol atıp 34 asist yaptı ve ardından 2024 yılında 47 milyon sterlin karşılığında Barcelona'ya transfer oldu.

Barcelona'ya transfer olduğundan bu yana Olmo, yaklaşık 100 maçta 20 gol atıp 20 asist yaptı.

Dani Olmo, İspanya Milli Takımı ile 58 maçta 12 gole ulaştı ve Barcelona ile sözleşmesi 2030 yazına kadar devam ediyor.