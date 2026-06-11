Barcelona'dan ayrılan oyuncu, biri Suudi Arabistan'dan olmak üzere iki teklif aldı

İspanyol orta saha oyuncusu Marc Casado, düzenli olarak forma giyme şansı bulmak amacıyla ayrılma olasılığı konusunda oyuncu ve Katalan kulübün yönetimi arasında bir mutabakat sağlanmasının ardından, bu yaz transfer döneminde Barcelona'dan ayrılmaya çok yaklaştı.

İspanyol "Marca" gazetesinin Perşembe günü bildirdiğine göre, Casado, yetiştiği kulübe olan büyük bağlılığına rağmen, geçen sezon ilk sezonuna kıyasla takımdaki rolünün azalması nedeniyle bir süredir Barcelona'dan ayrılma seçeneğini değerlendirmeye başladı.

Gavi ve Marc Bernal'ın sakatlıktan dönmesiyle orta saha rekabeti belirgin bir şekilde arttı. Bu durum, oyuncunun yeterli süre almasını zorlaştırdı ve onu yeni bir deneyim yaşamayı ciddi olarak düşünmeye itti.

Haberlere göre, Barcelona yönetimi, transferin tamamlanma mekanizmasını görüşmek üzere oyuncunun menajeri Portekizli Jorge Mendes ile birkaç toplantı yaptı ve oyuncu için 25 milyon euroya yakın bir ön değer üzerinde anlaşmaya varıldı.

Geçen yaz, oyuncunun adı ilk kez transfer gündemine geldiğinde istenen piyasa değeri daha yüksek olsa da, Barcelona şu anda transferin tamamlanmasını kolaylaştırmak için daha esnek bir tutum sergiliyor.

Bu bağlamda, Mendes müvekkilinin geleceği için çalışmalarına devam ediyor. Şu anda iki ciddi teklif var; biri Avrupa'dan, diğeri Suudi Arabistan liginden bir kulüpten geliyor. Her iki taraf da Barcelona'nın taleplerini karşılayacak bir mali teklif sunmaya hazır.

Katalan kulübün yönetimi, kulübün mali yılının sonu olan 30 Haziran'dan önce anlaşmayı tamamlamayı hedefliyor. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde satışın tamamlanması hem ekonomik hem de sportif açıdan bir öncelik haline geliyor.

Taraflar arasında müzakereler devam ediyor ve şu ana kadar resmi olarak kesinleşen bir şey olmamasına rağmen, yakında nihai bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserlik hakim.

Barcelona'nın spor yönetimi ise, her pozisyonda sadece iki oyuncuya güvenmeyi tercih eden teknik direktör Hans Flick'in elindeki seçeneklerin bolluğu nedeniyle, orta saha oyuncularından birinin ayrılmasının bir zorunluluk olduğunu düşünüyor.

Takımda şu anda 3 as pozisyon için rekabet eden 7 orta saha oyuncusu bulunuyor ve bu durum, özellikle geçen sezon diğer takım arkadaşlarına kıyasla aldığı dakika sayısına bakıldığında, Casado'yu takımdan ayrılma konusunda en güçlü aday yapıyor.