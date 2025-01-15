Barcelona'nın, Real Madrid yıldızı Arda Güler ile ilgili şok transfer planı ortaya çıktı.

İspanyol devi Real Madrid'in 2023 yılında Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Arda Güler, son dönemde İspanya'da yine gündemde. Yıldız futbolcunun takımdaki geleceği tartışma konusu.

Real Madrid, İspanya Süper Kupa final maçında geçtiğimiz hafta sonu pazar gecesi Barcelona ile kozlarını paylaştı. Madrid'in ezeli rakibine 5-2 kaybettiği maçta yedekte oturan Arda Güler, süre alamadı.

Arda Güler için Barcelona iddiası

Öte yandan Arda Güler'le ilgili ortaya bomba bir iddia atıldı. Fanatik'in İspanyol basını kaynaklı haberine göre Barcelona, Arda Güler'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

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Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:

"Futbol tarihinin beklenmedik dönemeçleri vardır ve Arda Güler'in olası bir geri dönüşü de bunlardan biri olabilir.

"Barcelona'nın Süper Kupa finalinde Real Madrid'e karşı kazandığı zaferin ardından genç Türk yeteneğin, Madrid'deki memnuniyetsizliği gün yüzüne çıktı. Bu memnuniyetsizlik son 10 yılda eşi benzeri görülmemiş bir hamlenin kapısını açabilir.

'Deco, hamle yapmayı düşünüyor'

"20 yıldan uzun bir süre önce Luis Figo, Camp Nou'yu Santiago Bernabeu ile değiştirerek futbol dünyasını şoke etmişti. Bu, İspanyol futbolunun iki devi arasındaki ilişkilerde milat olmuştu. Şimdi, kader, benzer bir dönüşü ters yönde hazırlıyor gibi görünüyor.

"Her zaman transfer pazarında fırsatları kollayan FC Barcelona, Güler'in durumunu da göz ardı etmedi. Kulübe yakın kaynaklara göre Deco, oyuncu için ciddi bir hamle yapmayı düşünüyor."