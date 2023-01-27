İspanyol devi, yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle genç yıldızlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya...

NE OLDU? Kasım ayında oylanarak yürürlüğe giren kural, Barça'nın mevcut gelirinin yaklaşık 400 milyon Euro (351 milyon £/435 milyon $) tutarında bir limite izin vermesini şart koşuyor.

İspanyol MD, gerçekte bunun 600 milyon Euro'ya (527,43 milyon £/652 milyon $) yakın bir bedel olduğunu, yani kulübün maaş indirimleri yoluyla 200 milyon Euro (217 milyon $) açığını kapatmanın bir yolunu bulabileceğini not ediyor.

Bunu da sponsorluk anlaşmaları ve gelen transfer ücretleriyle yapabileceğinin altını çiziyor.

Ancak, şu anda Barcelona'da bu konuda belli olmayan bir durum var ve genç yıldızlarının sözleşmeleri geçici olarak iptal edildi.

Bu da demek olabiliyor ki genç yetenekler, Barça'nın elinden kayıp gidebilir...

BÜYÜK RESİM: Barça'nın maaş limitinde 3 milyon Euro'luk bir boşluk olmasına rağmen Araujo ve Gavi'nin lisansını çıkartamama tehlikesiyle karşı karşıyalar.

Her ikisi de geçen yıl sırasıyla Nisan ve Eylül aylarında imzalanan anlaşmalarla; her biri 1 milyar Euro'luk (866 milyon £ / 1 milyar $) serbest kalma maddesiyle uzun vadeli sözleşmeler imzaladılar.

Ancak La Liga, şu anda Barça'nın 200 milyon Euro'luk farkı kapatana kadar bu anlaşmaların iptal edildiğine karar verdi.

VE DAHA FAZLASI: Gerard Pique ve Memphis Depay'in kısa süre önce takımdan ayrılmalarına rağmen, kulüpteki para açığı sürüyor.

Barcelona, teorik olarak mevcut yıldızların yeni transferlerini veya iyileştirilmiş sözleşmelerini onaylamadan önce, 200 milyon Euro'luk açığını kapatmaya çalışacak ve genç oyuncularını kaybetmemek için her yolu deneyecek.

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BARÇA İÇİN SIRADA NE VAR? Son haberler, Fransız kanat oyuncusu Ousmane Dembele'nin performansının yeni bir anlaşma ile ödüllendirileceğini öne sürdü.

Ancak kulübün, daha fazla para harcamak yerine öncelikle mali işlerini düzene sokması gerektiği açık...