Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, önümüzdeki kış transfer döneminde bir stoper transfer etme ihtimalinin kapısını araladı. Flick, kendisine sunulan seçenekleri daraltan sakatlıklar ve savunma performansını yükseltme ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda, kulüp yönetiminin savunma hattını güçlendirmenin yollarını değerlendirdiğini doğruladı.

Flick, Alavés maçı öncesindeki basın toplantısında, kulübün takımı geliştirmenin yollarını sürekli olarak tartıştığını belirterek, bu konuyu Deco, Bojan ve teknik ekibinin üyeleriyle görüştüğünü ifade etti ve şunları ekledi: "Her zaman takım için en iyisinin ne olduğunu ve nasıl gelişebileceğimizi konuşuyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz ve Deco, Bojan ve teknik ekibimle konuştuk. Eğer mümkünse, bunu yapacağız."

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Barcelona'nın ilgisiyle anılan isimler listesinde 4 savunmacı bulunuyor: Manchester City oyuncusu Hırvat Josko Gvardiol, Inter Milan savunmacısı İtalyan Alessandro Bastoni, Arjantinli Lisandro Martinez ve Real Betis oyuncusu Brezilyalı Natan.

Gvardiol'ün transferi, Manchester City ile 2031 yılına kadar uzanan sözleşmesi nedeniyle karmaşık görünüyor. Bastoni ise Deco'nun kadroya katma isteğine rağmen Flick'in tam olarak tercih ettiği bir isim değil.

Buna karşılık, Lisandro Martinez ve Natan teorik olarak daha kolay birer seçenek olabilir.

Natan'a olan ilgi, İspanya Ligi müsabakalarını tanımasına, Real Betis ile sergilediği performanslara ve makul bir bedel karşılığında kadroya katılabilme olasılığına dayanıyor. Gvardiol ise transferin sonuçlandırılmasının zor olmasına rağmen kulübün takip ettiği seçenekler arasında öne çıkıyor.

Uzun vadede ise Barcelona'nın hesapları arasında başka isimler de öne çıkıyor. Bunlar arasında Stuttgart oyuncusu Finn Jeltsch ve Leipzig savunmacısı Lukeba Castello, kulübün gelecekte savunma hattını güçlendirebilecek bir dizi yeteneği takip etmesi kapsamında yer alıyor.

Olası herhangi bir transfer, Flick'in projesine ve Barcelona'nın mali gücüne uyumlu olup olmadığına bağlı kalıyor. Zira transfer maliyeti ve aralarında Alejandro Balde'nin de bulunduğu bir oyuncunun ayrılığı yoluyla mali kaynak sağlama ihtiyacı, kulübün kış transfer döneminde izleyeceği tutumu belirlemede belirleyici iki faktör olabilir.

Flick'in bu tutumu, geçen yaz sergilediği yaklaşımdan bir değişimi yansıtıyor. O dönemde mevcut kadroyu korumayı ve hücum hattını güçlendirmeye odaklanmayı tercih etmişti; ancak kış transfer döneminin yaklaşmasıyla savunmayı güçlendirmek güçlü bir şekilde gündeme gelen bir seçenek haline geldi.