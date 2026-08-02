Barcelona'da sükunet hakim: Hamza Abdülkerim yönetime bekleme lüksü tanıyor

Barcelona, Polonyalı milli oyuncu Robert Lewandowski'nin bıraktığı boşluğu doldurmak için alternatif çözümlerden biri olarak 18 yaşındaki genç Mısırlı forvet Hamza Abdel Kerim'e yönelmeye hazırlanıyor. Bu sırada Atletico Madrid'den Arjantinli Julian Alvarez'in transferi dosyası ise henüz sonuca ulaşmadan askıda duruyor.

İspanyol "Sport" gazetesi, teknik direktör Hansi Flick'in yeni sezon hazırlık döneminde Hamza Abdel Kerim'in performansından oldukça etkilendiğini, özellikle Birmingham City'ye karşı oynanan hazırlık maçında Barcelona'nın iki golünü de kaydetmesinin ardından bu izlenimin pekiştiğini ve bunun oyuncunun ilk takım kadrosunda kalma ihtimalini artırdığını belirtti.

Umut vaat eden Mısırlı yetenek

Genç yaşına rağmen Mısır Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda daha önce forma giyen Hamza Abdel Kerim, Barcelona'nın Lewandowski'nin ayrılığını telafi etmek için bel bağladığı en dikkat çekici genç yeteneklerden biri olarak kabul ediliyor. Bir diğer isim ise yeni transfer Jessy Bissiwu.

Genç yaşlarına rağmen Flick, ihtiyaç duyulması halinde her ikisinin de takıma katkı sağlayabileceğine inanıyor. Özellikle Barcelona; Lamine Yamal, Raphinha ve Ferran Torres'in yanı sıra sahte forvet olarak da oynayabilen Dani Olmo'yu içeren çeşitliliğe sahip bir hücum hattına sahip.

Hamza Abdel Kerim'e duyulan bu güven, Barcelona'nın dünya çapında gerçek bir forvet transfer etmekte büyük zorluklarla karşılaştığı bir dönemde geliyor. Zira Lewandowski, modern çağın en iyi gol krallarından biri olarak kabul ediliyor ve mevcut transfer piyasasında onun seviyesinde bir alternatif nadiren bulunuyor.

Alvarez dosyası askıda

Bununla bağlantılı olarak Barcelona, Atletico Madrid'e sunduğu 100 milyon euroluk teklife Madrid kulübünden şu ana kadar herhangi bir yanıt alamadıktan sonra, Julian Alvarez'in transferi meselesinin çözülmesini hâlâ bekliyor.

Barcelona, teklife yanıt almak yerine Atletico Madrid'den sosyal medya üzerinden yürütülen bir kampanya ve yöneticiler Miguel Angel Gil Marin ile Enrique Cerezo'nun açıklamaları aracılığıyla kamuya açık şikâyetler aldı; bu şikâyetler ayrıca resmi bir dava ile de belgelendi.

Bu hafta Barcelona, Atletico Madrid'in İspanya Futbol Federasyonu ile Uluslararası Futbol Federasyonu'na (FIFA) yaptığı resmi bir şikâyeti aldı. Katalan kulübünün avukatları hukuki yanıtlarını hazırlamak için davayı şu anda inceliyor; mesele ise hâlâ soruşturma aşamasında.

Alvarez ayrılıkta ısrarcı

Julian Alvarez, Dünya Kupası sırasında mevcut takımının transferi konusunda müzakere etmesini istediğini kamuoyu önünde açıklamış, bunun tüm taraflar için en iyisi olacağına inandığını belirtmiş, Atletico Madrid'deki serüveninin sona erdiğini ve Blaugrana forması giyme hayalini gerçekleştirmek istediğini vurgulamıştı.

Ancak Atletico Madrid, Arjantinli oyuncunun talebini görmezden geldi ve müzakere etmeme konusunda hâlâ ısrarcı. Öte yandan önümüzdeki 10 Ağustos tarihi belirleyici olabilir; zira forvetin bu tarihte antrenmanlara dönmesi planlanıyor.

Alvarez'e yakın kaynaklara göre oyuncu, ayrılığı konusunda müzakere edileceğine dair kendisine söz verilmesinin ardından Madrid kulübünün onu kandırdığını hâlâ düşünüyor ki bu da durumu daha da karmaşık hale getiriyor.

Barcelona acele etmeden alternatif arıyor

Barcelona, Lewandowski'nin bıraktığı boşluğu doldurmak için başka yıldızlarla da temas kurmaya çalıştı. Sportif direktör Deco piyasada seçenekler araştırsa da Katalan kulübü hâlâ Alvarez dosyasının sonuçlanmasını bekliyor. Arjantinli sonunda takıma katılmazsa, özellikle Hamza Abdel Kerim ve Jessy Bissiwu güvenilebilecek umut vaat eden seçenekler olarak bulunduğundan, bir alternatif transferinde herhangi bir acele olmayacak.

Flick, mevcut hücum hattından hiçbir oyuncunun ayrılmaması şartıyla, tüm kupalarda mücadele edebilecek yüksek kaliteye sahip bir hücum hattı olduğuna inanıyor. Bu da Barcelona'ya, yaz transfer döneminin kalan süresinde gerçek forvet dosyasını ele alırken göreceli bir rahatlık sağlıyor.