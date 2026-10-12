Barcelona'da sessiz devrim: Flick yıldızını büyük bir sürprizle şaşırttı

Hollandalı Frenkie de Jong, Barcelona kariyerinde dikkat çekici bir değişimin eşiğinde. Alman teknik direktör Hansi Flick, oyuncuyu stoper mevkisinde değerlendirme olasılığını test etmeye başladı; bu adım taktiksel çözümlerin ötesine geçerek dizinin durumuna ilişkin tıbbi kaygılarla ve orta saha mevkilerindeki rekabetle de bağlantılı olabilir.

Gazeteci Santi Ovalle, "Cadena SER" radyosunda, de Jong'un takımla birlikte antrenmanlara dönüşünün ardından stoper mevkisinde çalıştığını ortaya koydu. Bu tercihin Flick'in önümüzdeki döneme dair hesaplarının bir parçası olabileceğine dair işaretler bulunuyor.

Ovalle'nin aktardığına göre, oyuncunun ameliyat olmasının gerekli olabileceğini düşünen tıbbi görüşlerin varlığı bu adıma ek bir önem kazandırıyor. Söz konusu görüşler, cerrahi müdahale yapılmaması durumunda dizdeki istikrarsızlığın sürebileceği konusunda uyarıyor; bu da oyuncunun saha içinde bazı görevleri yerine getirme kabiliyetini etkileyebilir.

Orta sahada oynamak de Jong'a sürekli yön değiştirmeyi, bunun yanında hızlanmayı ve ani duruşları zorunlu kılıyor. Bu hareketler diz ekleminde yüksek düzeyde bir sağlamlık gerektiriyor. Stoper mevkisinde oynamak ise bu hareketlerin bir kısmının tekrarını azaltabilir; ancak bu, mevkiyle bağlantılı fiziksel gereklilikleri ortadan kaldırmıyor.

Flick, de Jong'un mevki değişikliğine zemin hazırlıyor

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De Jong'u stoperde değerlendirme seçeneği Alman teknik direktörün hesapları açısından yeni değildi; Flick, Getafe maçı öncesindeki bir basın toplantısında bu olasılığın kapısını daha önce aralamış ve şöyle demişti: "Elbette oynayabilir. Birkaç seçeneğimiz var ve Frenkie, stoper mevkisinde oynayabilecek seçeneklerden biri."

Konu yalnızca tıbbi durumla da ilgili değil. Oyuncu, orta sahada artan bir rekabetle karşı karşıya; mevcut alternatifler arasında Marc Bernal'in yanı sıra Barcelona'nın ilk on birindeki temel isimler de yer alıyor. Flick'in de Jong'u Pedri'nin doğrudan yedeği olarak gördüğü izlenimi oluşmuyor ve bu durum teknik direktörü, oyuncuya daha fazla forma şansı verecek yeni bir rol aramaya itebilir.

Dönüş kapısı Betis

Toparlanma sürecine gelince, son göstergeler olumlu görünüyor. Flick'in açıklamalarına göre de Jong antrenmanlarda iyi durumda ve ağrı hissetmiyor. Alman teknik direktör, oyuncunun Real Betis karşısında dönebileceğine işaret ederken hazır hale gelmesi için kendisine yeterli zamanın verilmesi gerektiğini de vurguladı.

Barcelona'nın teknik direktörü şöyle konuştu: "Betis maçında hazır olabilir. İyi durumda ve ağrısı yok, ancak zamana ihtiyacı var ve bunu ona vereceğiz."

Hollandalı oyuncu, El Clasico'da Real Madrid ile oynanacak maç öncesinde tam anlamıyla hazır hale gelmeyi umuyor; ancak müsabakalara dönüşü fiziksel gelişimine ve teknik ekibin kararına bağlı olacak.

Yeni mevki, olası bir ayrılığa mı zemin hazırlıyor?

De Jong'un stopere çekilme olasılığı, kariyerinin büyük bölümünü orta sahada geçiren ve bu mevkide takımın önemli unsurlarından biri olan oyuncunun Barcelona'daki geleceğine ilişkin soru işaretlerinin kapısını açıyor.

Oyuncu, yeni rolünün orta sahadaki konumunu daralttığını ya da potansiyeline uygun olmadığını düşünürse, bu durum gelecek planlarını etkileyebilir. Mevki değişikliğinin kulüpteki geleceğiyle de bağlantılı olabileceğine dair tahminler bulunuyor; ancak ortaya konan verilerde Barcelona'nın oyuncunun ayrılığını kolaylaştırmaya yöneldiğine dair bir teyit yok.

Gerçek sınav, de Jong tam anlamıyla hazır hale geldiğinde yaşanacak; zira Flick'in tercihleri, oyuncunun stoper mevkisinde değerlendirilmesinin onu yeniden konumlandırmaya yönelik kalıcı bir yaklaşım mı, yoksa toparlanma süreci ve takımın ihtiyaçlarının dayattığı geçici bir çözüm mü olduğunu ortaya koyacak.

Büyük sürpriz: Flick, dönüşünün ardından de Jong'u şaşırttı